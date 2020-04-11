لجنة مكافحة كورونا ببنغازي تطالب موازنة الأسعار بالتنسيق معها في صرف السلع الغذائية

أخبار ليبيا24

طالبت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا من صندوق موازنة الأسعار بعدم صرف السلع الغذائية للجمعيات الاستهلاكية إلا بعد التنسيق مع اللجنة، للحد من تسرب السلع لغير مستحقيها.

واجتمعت اللجنة اليوم السبت مع رئيس صندوق موازنة الأسعار، ورئيس فرع صندوق الزكاة بنغازي، وأكدت اللجنة على الصندوق ضرورة إحالة كافة الكشوفات التي تبين الجمعيات الاستهلاكية التي استلمت مخصصاتها من السلع التموينية للتأكد من مدى التزام الجمعيات بتوزيع هذه المخصصات للمستحقين من المواطنين ومتابعتها، بما يضمن محاربة المضاربة والجمعيات الاستهلاكية الوهمية.

وشددت اللجنة على الصندوق ضرورة التقنين في توزيع السلع الغذائية لضمان تخطي المخزون الاستراتيجي للأزمة الراهنة، مطالبة بإحالة قوائم بكافة المخزون الموجود بالمخازن الرئيسة للصندوق، وذلك للعمل على سد العجز وتنمية الموجود ليكفي مدة طويلة، تحسبا لأي طارئ.

من جهة أخرى، طالبت اللجنة فرع صندوق الزكاة بنغازي، بالانتقال الفوري للشارع الموجود في بنغازي، والذي اكتشفت فيه الحالة المصابة بفايروس كورونا، وذلك لتوزيع سلال غذائية كاملة على كافة العائلات القاطنة في ذلك الشارع بعد فرض الحجر الصحي الإجباري عليهم.

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