اللجنة العليا تبحث الأوضاع الوبائية مع اللجنة الطبية الاستشارية

عقدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا اليوم اجتماعا ناقشت فيه مع اللجنة الطبية الاستشارية الأوضاع الوبائية المحلية، وسير العمل بمختلف المرافق الصحية.

وبحث الاجتماع أوضاع المواطنين العالقين في الخارج، وإمكانية العودة بهم بعد تجهيز أماكن للحجر الطبي بالاستناد على الآراء الطبية بالخصوص.

وشددت اللجنة على ضرورة تفقد كافة الرعايا الليبيين في الخارج وتسهيل ظروفهم الحياتية والمعيشية في البلدان التي علقوا بها بما يكفل عدم إصابة أي منهم بالمرض.

كما اطلعت اللجنة على كافة المتطلبات التي استلزم توفيرها للقطاع الصحي، وما تم من توريدات تغطي الاحتياجات من قبل الحكومة.

وفي سياق متصل طالبت اللجنة صندوق موازنة الأسعار بعدم صرف السلع الغذائية للجمعيات الاستهلاكية إلا بعد التنسيق معها للحد من تسرب السلع لغير مستحقيها

وأكدت اللجنة على الصندوق ضرورة إحالة كافة الكشوفات التي تبين الجمعيات الاستهلاكية التي تسلمت مخصصاتها من السلع التموينية للتأكد من مدى التزام الجمعيات بتوزيع هذه المخصصات على المستحقين من المواطنين ومتابعتها.

وشددت اللجنة على الصندوق ضرورة التقنين في توزيع السلع الغذائية لضمان تخطي المخزون الاستراتيجي للأزمة الراهنة، مطالبة بإحالة قوائم بالمخزون الموجود في المخازن الرئيسية للصندوق، وذلك للعمل على سد العجز وتنمية الموجود ليكفي مدة طويلة تحسبا لأي طارئ.

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