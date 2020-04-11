لجنة مكافحة كورونا تشدد على صرف السلع للجمعيات عن طريقها

بنغازي-العنوان

شددت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في بنغازي على صندوق موازنة الأسعار بعدم صرف السلع الغذائية للجمعيات الاستهلاكية إلا بعد التنسيق معها للحد من تسرب السلع الغذائية لغير مستحقيها.

كما شددت اللجنة على الصندوق ضرورة التقنين في توزيع السلع الغذائية لضمان تخطي المخزون الاستراتيجي للأزمة الراهنة، مطالبة بإحالة قوائم بكافة المخزون الموجود بالمخازن الرئيسة للصندوق، للعمل على سد العجز وتنمية الموجود ليكفي مدة طويلة، تحسبا لأي طارئ.

واجتمعت اللجنة اليوم السبت مع رئيس صندوق موازنة الأسعار، وأكدت اللجنة على الصندوق ضرورة إحالة كافة الكشوفات التي تبين الجمعيات الاستهلاكية التي استلمت مخصصاتها من السلع التموينية للتأكد من مدى التزام الجمعيات بتوزيع هذه المخصصات للمستحقين من المواطنين ومتابعتها، بما يضمن محاربة المضاربة والجمعيات الاستهلاكية الوهمية.