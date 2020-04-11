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ردًا على خطاب السراج بشأن الفساد.. الحمروش: جميع المستندات التي قدمتها سابقاً تم تجاهلها

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات 

علقت وزيرة الصحة بحكومة عبدالرحيم الكيب السابقة، الدكتورة فاطمة الحمروش، على خطاب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ودعوته بأن يتقدّم كل من لديه مستندات إلى أقرب مركز شرطة أو للنائب العام.

الحمروش قالت، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إذا كانت جميع المستندات التي قدمتها شخصيًا بصفتي وزير الصحة، قد تم تجاهلها .

وأضافت “بل أصبحت حياتي في خطر وفي نفس الوقت تمت ترقية وتنصيب المتهمين من أمثال مازن رمضان، وأمراجع غيث، ومحمد هيثم عيسى، والمهدي الورضمي، والمهندس عثمان الريشي، في مناصب حساسة، في نفس الحكومة التي يرأسها السرّاج”.

وتابعت “فكيف يمكن لأي مواطن أقل من درجة وزير، أن ينجح في تحقيق أي نتيجة من تقديم المستندات إلى مركز شرطة، وأن ينجو من هذه العصابات؟”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قال في كلمة مرئية، قبل أيام “الكل يتحدث عن الفساد، والكل متهم حتى يثبت براءته، وإذا كنا نبحث عن إقامة دولة قانون، فهناك قنوات يجب اتباعها”.

وأضاف السراج “من عنده ملف ضد شخص أو جهة ما، فهناك مركز شرطة ومكتب للنائب العام، وديوان محاسبة وهيئة الرقابة، وهذه الجهات ستعتني بهذه الأمور، أما الخروج على الفضائيات واتهام البعض بالفساد جزافًا، لن يؤدي إلى بناء دولة”.

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  • قال تعالى :-
    وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُونَ (11) أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلۡمُفۡسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشۡعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤۡمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُۗ أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعۡلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمۡ إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُونَ (14) ٱللَّهُ يَسۡتَهۡزِئُ بِهِمۡ وَيَمُدُّهُمۡ فِي طُغۡيَٰنِهِمۡ يَعۡمَهُونَ (15) أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمۡ وَمَا كَانُواْ مُهۡتَدِينَ (16)

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  • .بـَرَزَ الثعـــْـــلَبُ يوماً *** في شـِعـــار الواعـِظيـنا

    فـَمـَشى في الأرضِ يـَهــْـدي *** ويـَســُـبُّ المـاكرينا

    ويقول: الحـــَــــمـْد لله *** إلـــَـــه العالــــَــمينا

    يا عـــِـــباد الله توبوا *** فـَهو كـَهـْف ُ التــائبينا

    وازهـَدوا في الطـَيـْر إن الـ *** عـَيـْش عـَيـْشُ الزاهـِدينا

    واطـْلـُبوا الديـــك يؤذن *** لصـَـلاة الصـُـبـْح فينا

    فأتَى الديك َ رَســــُــولٌ *** مـِن إمــام الناســــكينا

    عـَرَضَ الأمرَ عـَلـَيـْـهِ *** وهو يـَرجـــو أن يـَلينا

    فأجـــــاب الديـكُ عـُذْراً *** يا أضــَـل المهـْتـَدينا

    بـَلـِّـغ الثـَعـْلـَبَ عـَنـي *** عـَنْ جـُدودي الصالحـــينا

    عن ذَوي التـِيجان مـِمـَّن *** دَخــَــلَ البـَطـْنَ اللعينا

    إنهم قـــالوا وخـَيـْرُ الـ *** قـَوْلِ قـَـوْلُ العـــارفينا

    ” مـُخـْطـِئ ٌمـَنْ ظـَنّ يـَومـاً *** أنَ لِلثـَعـْـلَبِ ديـــنا “

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