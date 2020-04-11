ردًا على خطاب السراج بشأن الفساد.. الحمروش: جميع المستندات التي قدمتها سابقاً تم تجاهلها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

علقت وزيرة الصحة بحكومة عبدالرحيم الكيب السابقة، الدكتورة فاطمة الحمروش، على خطاب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ودعوته بأن يتقدّم كل من لديه مستندات إلى أقرب مركز شرطة أو للنائب العام.

الحمروش قالت، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إذا كانت جميع المستندات التي قدمتها شخصيًا بصفتي وزير الصحة، قد تم تجاهلها .

وأضافت “بل أصبحت حياتي في خطر وفي نفس الوقت تمت ترقية وتنصيب المتهمين من أمثال مازن رمضان، وأمراجع غيث، ومحمد هيثم عيسى، والمهدي الورضمي، والمهندس عثمان الريشي، في مناصب حساسة، في نفس الحكومة التي يرأسها السرّاج”.

وتابعت “فكيف يمكن لأي مواطن أقل من درجة وزير، أن ينجح في تحقيق أي نتيجة من تقديم المستندات إلى مركز شرطة، وأن ينجو من هذه العصابات؟”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قال في كلمة مرئية، قبل أيام “الكل يتحدث عن الفساد، والكل متهم حتى يثبت براءته، وإذا كنا نبحث عن إقامة دولة قانون، فهناك قنوات يجب اتباعها”.

وأضاف السراج “من عنده ملف ضد شخص أو جهة ما، فهناك مركز شرطة ومكتب للنائب العام، وديوان محاسبة وهيئة الرقابة، وهذه الجهات ستعتني بهذه الأمور، أما الخروج على الفضائيات واتهام البعض بالفساد جزافًا، لن يؤدي إلى بناء دولة”.

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