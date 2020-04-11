ويليامز تتهم ديوان المحاسبة بطرابلس بعرقلة التدقيق الدولي لحسابات المركزي

اتهمت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز، ديوان المحاسبة بطرابلس بعرقلة التدقيق الدولي لحسابات مصرف ليبيا المركزي.

وقالت ويليامز في تصريح لوكالة بلومبرغ إن المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لحل ما وصفته بالنزاع في ليبيا أسفرت عن اتفاق لوقف إطلاق النار في فبراير الماضي لم يتم التصديق عليه بعد، إلى جانب اتفاقية لبدء الإصلاحات الاقتصادية.

وأضافت ويليامز أن مكتب ديوان المحاسبة أعاق المراجعة الدولية للمصرف المركزي، لأن العملية هدفها تعزيز الشفافية والمساءلة، مشيرة إلى أن هناك أزمة حول الشرعية، وأزمة على السلطة والوصول إلى الموارد.

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