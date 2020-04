مساعٍ لتوفير احتياجات فرق الرصد

عُقد داخل مقر إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، اجتماع موسع لمناقشة أهم التحديات التي تواجه سير العمل.

وانعقد الاجتماع بحضور رئيس المركز الوطني، ومدير إدارة مكافحة الدرن والجذام، ومدير إدارة الصيدلة، ورئيس قسم المخازن والمنسق الوطني لبرنامج الرصد والتقصي.

وخصص الاجتماع بشكل رئيسي لمناقشة الاحتياجات المُلحّة لفرق الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني التي تعمل ومنذ فترة على الإبلاغ عن الحالات التي يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا والحالات الصفرية، فضلا عن تأكيد التشخيص والتأكد من البلاغات ومتابعة المصابين والحالات المخالطة للأشخاص المؤكد إصابتهم.

ويعكس هذا الاجتماع اهتمام المركز وأقسامه بفرق الرصد وضرورة توزيع الاحتياجات وفقا للمخزون الموجود بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

