تكليف اللواء شقلوف آمرا لغرفة عمليات غرب سرت

أصدر القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، قراراً بتكليف اللواء مفتاح شقلوف آمراً للمنطقة العسكرية الوسطى، وآمراً لغرفة عمليات تحرير غرب سرت.

ويعتبر اللواء مفتاح شقلوف من الأسماء البارزة في الجيش الوطني، حيث كلّف في 2016 بمهام عسكرية في منطقة الهلال النفطي، ودخل بقوة عسكرية إلى الموانئ التي كانت تسيطر عليها مجموعات الجضران لسنوات حيث تسببت في إيقاف ضخ النفط.

وجاء هذا القرار بعد نحو أسبوعين من مقتل آمر غرفة عمليات سرت الكبرى اللواء سالم درياق ومساعده العميد القذافي الصداعي، جراء قصف طيران تركي مُسيّر يساند التشكيلات المسلحة.

ويعكس هذا القرار جدية القيادة العامة في التقدم أكثر ما بعد سرت، حيث تخوض الوحدات العسكرية المكلفة بتلك المنطقة معارك شرسة في آخر أسبوعين مصحوبة بسلاح الجو الذي نفذ عدة غارات أبرزها ما كان صباح الجمعة على منطقة بوقرين.

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