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خسائر فادحة تكبدها الأتراك ومليشيات مصراتة في منطقة أبوقرين وسط تكتم إعلامي كبير

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شهدت منطقة أبوقرين الواقعة تحت سيطرة المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين وبقايا الجماعات الإرهابية الهاربة من مدن المنطقة الشرقية، أمس الجمعة، سلسلة من الغارات العنيفة والمركزة من قبل سلاح الجو الليبي على غرفة عمليات مصراتة ومواقع الذخيرة وتمركزات الأفراد والمقاتلين.

وفي ظل تعتيم إعلامي من قبل وسائل الإعلام الموالية لحكومة الوفاق، فقد كشفت مصادر مطلعة لـ”الساعة 24″ عن سقوط 5 قتلى من المليشيات المسلحة الموالية لمدينة مصراتة، وهي حصيلة أولية لقتلى المليشيات في الغارات التي تركزت على مواقعهم واستخرجت جثامينهم من تحت الأنقاض اليوم السبت، من قبل الهلال الأحمر بمصراتة.

وقالت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها لدواعٍ أمنية، إن 5 أفراد من عناصر مليشيات مصراتة المسلحة قتلوا في استهداف سلاح الجو الليبي لمقر غرفة العمليات التركية في – أبوقرين – الهيشة، وهم كل من (عبد الله أبو قرين، وعبد الحميد مانيطة، وعبد الهادي الروياتي، وأحمد علي الأميل، ومحمد إبراهيم الهبي) فيما لازال استخراج وانتشال الجثامين مستمرا، وسط تكتم كبير من قبل ما تعرف بغرفة عمليات مصراتة عن مكان سقوط قتلاها ومواقع وادعت أن بعضهم قتلى في محاور طرابلس.

وفي ذات السياق كشف مصدر أمني رفيع المستوى أن من بين القتلى في الغارات الجوية عدد من الضباط الأتراك ممن يشرفون على إدارة العمليات وتوجيه الطيران المسير، ومدافع الهاوزر الموجه، حيث اتخذوا من مصرف التجاري الوطني في الهيشة – أبوقرين – مقرا عسكريا لإدارة العمليات، جنوب شرقي مدينة مصراتة، إلا أن سلاح الجو الليبي كان لهم بالمرصاد، وتمكن من استهداف الغرفة العسكرية بدقة.

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أبوقرين المليشيات المسلحة الهيشة سلاح الجو الليبي غرفة العمليات العسكرية مليشيات مصراتة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الخطة الامريكية – التركية لاغتيال خليفة حفتر
    عمليات القصف الجوي التي تشن ضد قوات خلفية حفتر تقوم بها المخابرات الامريكية بشكل سري بالتنسيق مع المخابرات التركية وحيث قامت بالاتي :
    1- قامت بدخال طائرات حديثة متطورة من طيراز أمريكي التابعة لحلف الناتو تعمل عبر الاقمار الصناعي.
    2- دخلت مجموعة مستشارين أمريكان لاسم القوات التركية يقومون بتسير الطائرات بدون طيار .
    3- دور المستشارين أمريكان تنفيذ عمليات السرية ضد قوات خليفة حفتر لدعم المخابرات التركية.
    4- يقوم المستشارين أمريكان مراقبة قوات خليفة حفتر عبر الاقمار الصناعية .
    5- جميع عمليات القصف التي نفذت ضد قوات خليفة حفتر تمت بواسطة المخابرات الامريكية من وراء الرئيس ترامب.
    تقوم المخابرات التركية والامريكية بملاحقة خليفة حفتر عبر الاقمار الصناعية والطائرات بدون طيار من أجل إغتيالية عندما تجتمع العناصر الرئيسية التي تؤدي إلى تنفيذ عملية الاغتيال في غاية الدقة .. وهذه المعلومات من داخل غرفة العلميات الرئيسية التي تقوم بمتابعة العملية ولديهم عداد كبيرة من الجواسيس منتشرة داخل كافة قطاعات القوات العسكرية التي تقدم المعلومات عن كافة التحركات العسكرية واللوجستية لقوات خليفة حفتر لغرفة العلميات الرئيسية لقوات البركان .. تركيا تعمل في ليبيا بأوامر المخابرات الامريكية وأردوغان يقوم بتنفيذ الخطة الامريكية في ليبيا وسوريا لأنه جاسوس أمريكي يعمل لصالح المخابرات الامريكية.

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  • ثانى المتخلف الاخوانى الغبى يتكلم كلام فارغ كلام اطفال فى الحضانة كلام من تاليف الخوان الاغبياء جدا فامريكا ليست بغباوتكم هذه وترامب قال ان سياسة امريكا فى الشرق الاوسط تعتمد على مصر والسعودية ولانكم اغبياء جدا سبق ان اتهمتم المشير بانه امريكانى الجنسية عميل لامريكا واتضح انه عميل للشعب الليبى وحده

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  • المضحك ما رايته على قناة صدى البلد من ان واحد اخوانى غبى يدعى صابر هاشم فى امريكا كان يدعوا من يصاب بالكورونا فى مصر ان يدخل اقسام الشرطة ليصيب الضباط والمحاكم ليصيب القضاة وبعدها ظهر على صفحته يطلب الدعاء لانه مصاب بالكورونا وانه على جهاز تنفس صناعى ربنا يااخده ويروح جهنم مع سيد قطب

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