خسائر فادحة تكبدها الأتراك ومليشيات مصراتة في منطقة أبوقرين وسط تكتم إعلامي كبير

شهدت منطقة أبوقرين الواقعة تحت سيطرة المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين وبقايا الجماعات الإرهابية الهاربة من مدن المنطقة الشرقية، أمس الجمعة، سلسلة من الغارات العنيفة والمركزة من قبل سلاح الجو الليبي على غرفة عمليات مصراتة ومواقع الذخيرة وتمركزات الأفراد والمقاتلين.

وفي ظل تعتيم إعلامي من قبل وسائل الإعلام الموالية لحكومة الوفاق، فقد كشفت مصادر مطلعة لـ”الساعة 24″ عن سقوط 5 قتلى من المليشيات المسلحة الموالية لمدينة مصراتة، وهي حصيلة أولية لقتلى المليشيات في الغارات التي تركزت على مواقعهم واستخرجت جثامينهم من تحت الأنقاض اليوم السبت، من قبل الهلال الأحمر بمصراتة.

وقالت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها لدواعٍ أمنية، إن 5 أفراد من عناصر مليشيات مصراتة المسلحة قتلوا في استهداف سلاح الجو الليبي لمقر غرفة العمليات التركية في – أبوقرين – الهيشة، وهم كل من (عبد الله أبو قرين، وعبد الحميد مانيطة، وعبد الهادي الروياتي، وأحمد علي الأميل، ومحمد إبراهيم الهبي) فيما لازال استخراج وانتشال الجثامين مستمرا، وسط تكتم كبير من قبل ما تعرف بغرفة عمليات مصراتة عن مكان سقوط قتلاها ومواقع وادعت أن بعضهم قتلى في محاور طرابلس.

وفي ذات السياق كشف مصدر أمني رفيع المستوى أن من بين القتلى في الغارات الجوية عدد من الضباط الأتراك ممن يشرفون على إدارة العمليات وتوجيه الطيران المسير، ومدافع الهاوزر الموجه، حيث اتخذوا من مصرف التجاري الوطني في الهيشة – أبوقرين – مقرا عسكريا لإدارة العمليات، جنوب شرقي مدينة مصراتة، إلا أن سلاح الجو الليبي كان لهم بالمرصاد، وتمكن من استهداف الغرفة العسكرية بدقة.