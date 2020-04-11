جامعة سرت توافق على استغلال بيت الطالبات في الحجر الصحي بسعة 150 سريرا

قررت جامعة سرت تحويل القسم الداخلي للطالبات كمركز للحجر الصحي بسعة 150 سريرًا، بعد اجتماع للجنة الرئيسية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» بسرت، برئاسة مدير الأمن وعضوي اللجنة رئيس المجلس التسييري للبلدية سالم عامر سالم، ومدير الخدمات الصحية د. خليفة محمد عبد الفتاح، مع رئيس الجامعة، أ.د. أحمد المحجوب، والكاتب العام، أ.د عبد الله إمهلهل، وعميد كلية الآداب الدكتور فريحة محمد.

كما تم في الاجتماع، وضع آلية لكيفية دعم الجامعة لمواجهة هذه الجائحة بسرت، التي ستساهم في نجاح عمل اللجنة بكل مكوناتها.

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حضر اجتماع اللجنة الطبية الاستشارية برئاسة الدكتور فتحي الكاسح وبحضور أعضائها، ورئيس وعدد من أعضاء اللجنة الإعلامية للجنة.

وفي بداية الاجتماع، ثمن رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس «كورونا» العقيد ميمي الأمين الجهود المبذولة من قبل اللجان والفرق الطبية والطبية المساعدة في مجابهة وباء «كورونا» بالمنطقة، مشددا على ضرورة العمل والتكاتف لمواجهة الوباء الخطير.

وقدم رئيس وأعضاء اللجنة الرئيسية واللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» سرت، شكرهم لرئاسة جامعة سرت على تعاونهم المتواصل مع كافة الجهات، لاسيما لجنة مواجهة الجائحة.

وتناول الاجتماع بحث واستعراض المعوقات والمختنقات التي تواجه عمل اللجنة الطبية الاستشارية، خاصة فيما يتعلق بالإمكانات ومواقع الحجر الصحي وعيادات الحميات ووسائل التوعية الإعلامية، والإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الوباء الخطير.

من جهتة أكد قادة جامعة سرت حرصهم على التعاون ومد يد المساعدة والعون للجنة، ووفقًا للإمكانات المتاحة سواء كانت مادية أو معنوية خدمة لأهالي سرت، معبرين عن شكرهم لفرق الجيش الأبيض الذي يقدم خدماته للمنطقة، معبرين أيضًا عن شكرهم للمجلس التسييري للبلدية ومديرية الأمن والجهات الأمنية بسرت لجهودهم المتواصلة.

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