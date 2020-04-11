آخر مستجدات كورونا في بنغازي

أخبار ليبيا24

أعلن نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية المتحدث الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الدكتور أحمد الحاسي، عدم تسجيل معمل (كوفيد-19) في بنغازي لأي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الحاسي، اليوم السبت، في الإيجاز الصحفي اليومي، إن المعمل أجرى خلال الـ24 ساعة الماضية تحاليل لثلاث حالات وكانت جميعها سالبة.

وناشد الحاسي، الليبيين بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي تجنبًا لانتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، قائلًا ” نبتعد اليوم لنلتقي غدًا”.

وأوضح الحاسي، أن العدد الكلي للحالات المتشبه بها وتم إجراء التحاليل لها بمعمل (كوفيد19) ببنغازي وصل إلى 189 حالة بينها 4 حالات موجبة و185 سالبة. وأكد الحاسي، أن الوضع الوبائي المحلي لازال جيدًا، كما أن جميع نقاط الرصد مفعلة.

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