إغلاق خط غاز يقطع الكهرباء عن المنطقة الغربية

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، تعرض أحد أنابيب الغاز في منطقة سيدي السايح للإغلاق بشكل غير قانوني الخميس الماضي، مشيرة إلى أن هذا الأنبوب يغذي مصانع الأسمنت الواقعة بالمنطقة، ومحطتي الخمس ومصراتة لتوليد الطاقة بحوالي 200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة.

وأوضحت المؤسسة، في بيان، أنها تعمل إلى جانب شركة البريقة لتسويق النفط، على توفير الديزل للمحطتين، غير أنه يترتب على ذلك أعباء مالية كبيرة ستؤثر سلبا على إمدادات الوقود في ظل شح الميزانيات والموارد المتاحة لاستيراد الوقود بسبب إغلاق إنتاج النفط.

من جهته، اتهم رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، بعض الجهات في ليبيا استغلال المعركة ضد وباء كورونا بقيامها قطع إمدادات الغاز الطبيعي الذي تسبب في قطع التيار الكهربائي عن المنطقة الغربية، ومن ضمنها طرابلس وضواحيها، مما أربك عمل المؤسسة وشركاتها في توفير كميات كبيرة من الوقود السائل في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة نتيجة انتشار فيروس كورونا، واصفا إغلاق أنبوب الغاز بسيدي السايح بـ”العمل الإجرامي وغير الإنساني”، داعيا إلى إعادة فتحه دون تأخير.

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