في ظل أزمة كورونا.. فريق صحيفة فسانيا يطلقون حملة إفطار للمهاجرين بسبها

أخبار ليبيا24 – متابعات

أطلق أعضاء فريق صحيفة فسانيا في مدينة سبها، اليوم السبت، حملة إفطار صباحي للمهاجرين الموجودين في شوارع المدينة.

وأوضح أعضاء فريق الصحيفة، أن هذه الحملة تهدف إلى تقديم إفطار صباحي للمهاجرين في سبها، والذين تضرروا وتعطلت أعمالهم وأشغالهم بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد وفرض حظر التجول في ظل تفشي وباء كورونا المستجد في ليبيا والعالم.

وأشار الفريق إلى الظروف الحياتية الصعبة التي تمر بها البلاد من تأخر في المرتبات وقلة السيولة في المصارف وانعدام فرص العمل، إضافة إلى تعطل جميع الأعمال والوظائف بالقطاع الخاص نتيجة لفرض حظر التجول بسبب وباء كورونا.

وأكد الفريق، أن الوضع في مناطق جنوب ليبيا يختلف تماما عن بقية المدن، وذلك بسبب وجود عدد كبير من المهاجرين الذين أصبحوا جزء من حياتهم اليومية وأصبحوا شركائهم في المنطقة وإخوة في الإنسانية التي تواجه هذا الوباء الذي أصبح العدو الأول للإنسان على وجه هذه المعمورة.

وقال أعضاء فريق صحيفة فسانيا في سبها، إن الزملاء في الصحيفة قرروا إطلاق هذه الحملة للإخوة المهاجرين المتواجدين في شوارع المدينة وهم أكثر المتضررين من حظر التجول بسبب تعطل أعمالهم اليومية، مشيرين إلى أن الحملة لم تغطي العدد الكامل للمهاجرين، ولكنها ستكون البداية لتقديم المساعدات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24