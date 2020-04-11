إلغاء جميع العمليات الجراحية «الباردة» في مركز سبها الطبي ضمن إجراءات مواجهة «كورونا»

أعلنت مديرة الشؤون الطبية بمركز سبها الطبي الدكتورة فاطمة حبيب، إلغاء جميع العمليات الجراحية الباردة وإجراء العمليات الطارئة فقط، ضمن الإجراءات الجديدة لعمل المركز تواكبًا مع أزمة فيروس «كورونا المستجد».

وأوضحت حبيب، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المركز يستقبل الحالات الطارئة فقط، التي تستدعي الإيواء، مع تقليص للعناصر الطبية والطبية المساعدة، من أجل التقليل من عملية الاحتكاك المباشر داخل المركز، فيما تم تغير وقت المناوبة بحيث يكون ١٢ ساعة عملاً لكل طبيب.

من جانبه تحدث مدير المركز، الدكتور عبدالرحمن عريش، عن الآلية التي يعمل بها المركز فى مواجهة جائحة فيروس «كورونا المستجد»، لافتًا إلى إعلان الطوارئ واتخاذ ترتيبات للمحافظة على عدم دخول أي عدوى، كما أن المركز يعمل على الحالات الطارئة فقط مثل الولادة والجراحة.

وبحسب عريش، تم إعطاء دورات تدريبية للعناصر الطبية داخل المركز من أجل حماية أنفسهم والتعامل مع كل حالة واعتبارها مصدر عدوى لهم، لافتًا إلى أنه سيتم إقفال البوابة الرئيسية للمركز في الفترة المقبلة من أجل سلامة العاملين ويكون الدخول من خلال العيادات الخارجية فقط.

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