بعيو: الشح شحيح الشرف لأنه شرطي مفصول بسبب سرقته أجهزة كمبيوتر قبل 2011

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هاجم رئيس الهيئة العامة للصحافة السابق ورئيس تجمع ليبيا الدولة محمد بعيو، المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة، أشرف الشح، واصفا إياه بـ”شحيح الشرف”.

بعيو كشف ، في تدوينة له على حسابه بفيسبوك بعض الحقائق عن الشح؛ منها أنه كان شرطيا مفصولا قبل أحداث فبراير 2011م، لسرقة أجهزة كمبيوتر، وكان مرتشيا بعدها من شركة إيطالية.

واختتم تدوينته قائلا “أنت لست نِداً لي لتناطحني وسأكسر قرونك”.

وجاء هجوم بعيو على الشح على خلفية الصراع الدائر بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ومحافظ المصرف المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، خصوصا أن بعيو والشح كلاهما يناصر طرف على حساب الآخر.

وظهر الشح – خلال مقابلة تلفزيونية مساء الخميس عبر قناة “الأحرار” الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان الإرهابية التي تبث من تركيا والمملوكة لدولة قطر – موجها كلامه لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، قائلا “أنت جلبتك الصدفة وأنا شاهد على التفاصيل، وظهورك في الخطاب الأخير أخرجه محمد عمر بعيو صبي اللجان الثورية المنقلب على الصديق الكبير”، على حد قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24