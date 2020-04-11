“العرفي”: تطبيق حظر التجول مستمر حتى الأربعاء المقبل بنفس الآلية

صرح الناطق باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الرائد مجدي العرفي باستمرار تطبيق حظر التجول في المناطق والمدن الليبيى بنفس الآلية المتبعة حتى الأربعاء المقبل.

وجدد العرفي تأكيده خلال مؤتمر صحفي للجنة الطبية الاستشارية اليوم السبت على استمرار حظر التقل بين المدن، باستثناء الشاحنات التي تحمل السلع وأي شيء يمس حياة المواطن.

جدير بالذكر أن الحكومة الليبية اتخذت عدة إجراءات للوقاية من انتشار عدوى كورونا، ومن بينها تعطيل العمل بالتعليم وعدد من المؤسسات، وفرض حظر تجول لتقليل اختلاط المواطنين والالتزام بالتباعد الاجتماعي.