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العباني: وقف إطلاق النار ليس مستحيلا إذا ما تحققت ظروفه

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اعتبر عضو مجلس النواب محمد العباني أن وقف إطلاق النار ليس مستحيلا إذا ما تحققت ظروفه وأصبحت البيئة مناسبة سواء بتفشي الكورونا أو بسواها.

العباني أشار في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية إلى أنه يمكن استثمار أزمة كورونا لوقف إطلاق النار أو حتى الاتفاق على هدنة، مضيفا أن السؤال المطروح مع من سيقف إطلاق النار، مع اغنيوة أو الزمرينة أو البقرة أو بادي أو باشاغا أو السراج.

وبين العباني في تصريحاته أن الصراع في ليبيا بين جيش أسسه البرلمان السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من كل الليبيين، وبين مجرمين أجرموا في حق الشعب الليبي وعاثوا فيه تنكيلا وأفسدوا الحرث والنسل، على حد تعبير.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • لا للهدنه ما فيش هدنه نينتي زيرو زيلتش نادا نوبا كيخا…أو بأي لغه…
    لازم واحد من الأطراف يربح الحرب ويملي شروطه على المهزوم وتنتهي القصه كل طرف يجيب ما عنده للمحاور وننهي هالفيلم خلاص قاتل حتى الموت أو أنسحب وامشي عند أمك واقعد غادي….

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