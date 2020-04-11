مقاتلو «الوفاق» يرفعون صور «بن حميد وبوكا» على آلياتهم المسلحة بمحور مشروع الهضبة

أظهرت صور بثتها عدد من المواقع الموالية لحكومة الوفاق، رصدتها “الساعة 24″، تمركزات المليشيات المسلحة من مدينة الزاوية التابعة للإرهابي شعبان هدية الملقب بـ”أبوعبيدة الزاوي”، اليوم السبت ، ضمن تعزيزات أرسلت في إطار دعم مليشيات عبدالغني الككلي في محور منطقة المشروع بالعاصمة طرابلس، في محاولة منهم لصد تقدم القوات المسلحة تجاه ما تبقى من منطقة ابوسليم.

ورفع أحد أفراد المليشيات المحتشدة صورة الإرهابي “بوكا العريبي” -الذي قتل في معارك بنغازي ضد الجيش الليبي عام 2015- على مقدمة آلية عسكرية، مشيرا بإصبعه بالعلامة التي اعتاد رفعها مقاتلو تنظيم القاعدة، كما أظهرت آليات اخرى رصدتها ووثقتها الساعة 24، عليها الاٍرهابي ” وسام بن حميد ” في ذات المحور ، والذي جرى تعزيزه بمقاتلي شورى بنغازي – تنظيم القاعدة وداعش – ، وبعضهم من العناصر الذين افرجت عنهم مليشيا الردع الخاصة.

وقالت مصادر مطلعة إن ميليشيات “غنيوة” تحشد أفرادها في محاولة للهجوم على الجيش الليبي الذي طردهم من منطقة مشروع الهضة وحررها، وكبدهم خسائر في العتاد، والأرواح، ما تسبب في فرار من تبقى من المليشيات والمرتزقة.