صنع الله: قطع الكهرباء عن طرابلس عمل إجرامي يجب انتهاؤه في الحال

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، التابعة لحكومة فائز السراج تعرض أنبوب الغاز عند الصمام “LVS-5″، بمنطقة سيدي السائح للإغلاق بشكل غير قانوني، يوم الخميس الماضي.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان لها، طالعته، إن هذا الأنبوب يغذي مصانع الأسمنت بالمنطقة، ومحطتي الخمس ومصراتة لتوليد الطاقة، بما يقرب من 200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، وأن هذا الإغلاق تسبب في انقطاع الكهرباء عن المنطقة الغربية.

وأضاف، أنها تعمل مع شركة البريقة لتسويق النفط، في الوقت الراهن على توفير الديزل إلى هاتين المحطتين اللتين يمكن تشغيلهما بالوقود السائل، وأن ذلك سيكبد الدولة أعباء مالية كبيرة وباهظة ويضيق الخناق على إمدادات الوقود في ضوء شح الميزانيات والموارد المتاحة لدى المؤسسة لاستيراد الوقود في ظل استمرار تعطل المصافي المحلية بسبب إغلاق إنتاج النفط بالبلاد”.

وزعم مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط،: أنه “في هذا الوقت الحرج في المعركة ضد وباء كوفيد 19، ارتأت بعض الجهات في ليبيا استغلال هذا الوضع لقطع إمدادات الغاز الطبيعي ليتوقف الكهرباء على المنطقة الغربية ومن ضمنها العاصمة طرابلس وضواحيها، وليربك عمل المؤسسة وشركاتها من أجل توفير كميات ضخمة من الوقود السائل في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة للتفريغ نتيجة انتشار المرض، وهذا الإغلاق عمل إجرامي ولا إنساني ويجب أن ينتهي في الحال ودون أي تأخير”.