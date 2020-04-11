رئيس قسم النجدة بطبرق: فرض حظر التجول بالقوة وإغلاق المحلات المخالفة

أكد رئيس قسم النجدة بطبرق، المقدم سامي إدريس، فرض حظر التجول بالقوة، وإغلاق كافة المحلات المخالفة لقرار وزير الداخلية.

وحسب الصفحة الرسمية لمديرية أمن طبرق على «فيسبوك»، فإن مدير أمن طبرق ورئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا»، العميد ميلود جواد، كلف المقدم سامي إدريس مهام تأمين المدينة وتطبيق الحظر بالقوة ومعاقبة المخالفين حسب تعليمات وزارة الداخلية.

طبرق تبحث رفع وتيرة الاستعداد بعد تسجيل حالات إصابة بـ«كورونا» في بنغازي

وأضاف إدريس: «قمنا بنشر كافة قواتنا داخل المدينة وسنعمل على تفعيل قرار الحظر المفروض من 3 مساءً إلى 7 صباحًا»، مضيفًا أن الحظر المفروض يأتي حفاظًا على صحة الناس من فيروس «كورونا».

وكلفت اللجنة العليا لمكافحة فيروس «كورونا» لجنتين بطبرق، الأولى رئيسية برئاسة العميد ميلود جواد، والثانية استشارية برئاسة رئيس مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا