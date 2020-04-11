النقابة العامة للنفط تدين «الأعمال الجرامية» في حق الشعب الليبي بقطع المياه والكهرباء وقفل حقول البترول

دانت النقابة العامة للنفط في ليبيا، بكل نقاباتها واتحاداتها الفرعية والأساسية «الأعمال الإجرامية» في حق الشعب الليبي، والتي تتمثل في إقفال الحقول والموانئ النفطية والاعتداءات المسلحة علي منظومة النهر الصناعي وإقفال ضخ الماء إلي المناطق الساحلية، وأيضا الاعتداءات المتكررة علي محطات الكهرباء وإمدادات الغاز لهذه المحطات مما أثر سلبا علي الشبكة العامة للكهرباء وإدخال المدن في إظلام تام.

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وقالت النقابة في بيان اليوم، إن المواطنين باتوا يعانون من النقص في المياه والكهرباء خاصة في ظل وجود الأسر الليبية في منازلها التزاما بتدابير الحجر الصحي للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا.

وشدد على أن هذه الأعمال لا تصدر إلا عن «مليشيات خارجة عن القانون ومرتزقة بقيادة بعض المأجورين والعملاء» الذين باعوا ذممهم لبعض الدول التي تسعي إلي شل الحياة في ليبيا، مضيفة أنه عمل من أعمال الجريمة المنظمة التي تقف وراءها فئات ودول بعينها لزعزعة أمن واستقرار البلاد.

وطالبت النقابة حكومة الوفاق والمجلس الأعلي للدولة ومجلس النواب وكافة الجهات المختصة، بمخاطبة البعثة الأممية في ليبيا ومجلس الأمن الدولي للوقوف علي حقيقة ما يجري من أعمال الجريمة في حق الليبيين ومطالبتهم بوضع حد لهذه «الأعمال التخريبية المستمرة».

وأكدت النقابة أن هذه الأعمال تستهدف أمن واستقرار الدولة الليبية، مطالبة الجميع بالوقوف ضد كل هذه الأفعال «الشنيعة» وملاحقة الجناة وتعقبهم وإحالتهم إلي النائب العام ومحكمة الجنايات الدولية.

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