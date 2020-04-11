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مصرف الدم المركزي بالمرج يفتح حملة تبرعات لجمع مخزون كافٍ

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن مصرف الدم المركزي بالمرج،  أنه قام اليوم مصرف الدم المركزي المرج بفتح ابوابة لأنطلاق حملة تبرع مكثفة يتم من خلالها تجميع مخزون من الدم يغطي احتياجات المدينة و المناطق المجاورة، وذلك بناء على تعليمات  وزير الصحة د.سعد عقوب بشأن توفير مخزون من الدم و مشتقاته و أتباع كافة الأحتياطات و و نظم التعقيم المكثفة.

وقالت إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، في إيجاز صحفي، أن الإقبال من قبل المواطنين للتبرع كان مميزا، آملا منهم التحلي بايجابية أكثر  و القدوم غدا للمصرف بحي الـ 700 بجوار مدرسة الحرية للتبرع نظراً للحاجة الماسة لذلك.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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