«الشح» يرد على «بعيو»: أوساخ اللجان الثورية القذافية أمثال محمد بعيو تعودوا على الكذب

علق المستشار السياسي السابق بالمجلس الاستشاري للدولة أشرف الشح، على الاتهامات التي وجهها له الكاتب الصحافي ورئيس المؤسسة العامة للصحافة سابقاً “محمد بعيو”.

وقال الشح في تصريحات صحفية «إنه بعد الكلمة السيئة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يوم 8 أبريل الجاري والتي اتهم فيها كل منتقدي أدائه بالخيانة التي شارك في إعدادها وإخراجها عضو اللجان الثورية في عهد القذافي سابقا محمد عمر بعيو، قام وآخرين بالرد على ما جاء فيها عبر قناة “ليبيا لكل الأحرار” يوم 9 أبريل الجاري، فما كان من بعيو إلا تلفيق التهم على الشح” عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الشح: “لذلك كان من الضروري التوضيح بأنني لم توجه لي في حياتي تهمة مخلة بالشرف قبل 2011 وبعدها، وأنني استقلت من هيئة الشرطة سنة 2002 وتفرغت للعمل الخاص، أما بعد فبراير فلم أتولى أي منصب كي تُعرض عليا رشوة كما يدعي بل ورفضت كل المكافآت المشروعة عند عملي في المسار التفاوضي في الصخيرات المغربية كل ذلك لقناعتي بأن ما نقدمه قليل ولا يمكن أن يقارن بتضحيات الأبطال في ميادين القتال دفاعًا عن مستقبل شعب لا يريد العودة للدكتاتورية العسكرية”.

هذا واتهم الكاتب الصحافي ورئيس المؤسسة العامة للصحافة سابقاً “محمد بعيو” أشرف الشح بأنه شرطي مفصول قبل ثورة 17 فبراير لقيامه بسرقة أجهزة كومبيوتر، واتهمه أيضاً بالمرتشي بعد فبراير من شركة إيطالية.

وفي وقت سابق رد الشح على بعيو في تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: “أوساخ اللجان الثورية القذافية مثل محمد عمر بعيو تعودوا الكذب وتملق الحاكم وتشويه من يكشف مؤامراتهم.. ردي على ما نشره.. من يفصل لجريمة لا تجد له قرار قبول استقالة.. والرشوة لا تعرض إلا على صاحب منصب ناهيك أنني لا أتقاضى مرتبا من الدولة منذ 18 عاما.. لعنة الله على الظالمين”.

رد الكاتب الصحافي ورئيس المؤسسة العامة للصحافة سابقاً “محمد بعيو” في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك اليوم الجمعة، على المستشار السابق للجنة الحوار السياسي “أشرف الشح”، قائلا له: “يا (شُـح) يا شحيح الشرف، أيها الشرطي المفصول قبل فبراير لقيامك بسرقة أجهزة كمبيوتر، والمرتشي بعد فبراير من شركة إيطالية، أنت لست نِداً لي لتناطحني وسأكسر قرونك” على حد وصفه.

وظهر “أشرف الشح” المستشار السابق في حوار الصخيرات المغربية، خلال مقابلة تلفزيونية مساء أمس الخميس عبر قناة “الأحرار”، والتي تبث من تركيا، والمملوكة لدولة قطر، موجها كلامه لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، قائلا: “أنت جلبتك الصدفة وأنا شاهد على التفاصيل، وظهورك في الخطاب الأخير أخرجه محمد عمر بعيو (صبي اللجان الثورية) المنقلب على الصديق الكبير” على حد قوله.