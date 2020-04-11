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«الشح» يرد على «بعيو»: أوساخ اللجان الثورية القذافية أمثال محمد بعيو تعودوا على الكذب

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق المستشار السياسي السابق بالمجلس الاستشاري للدولة أشرف الشح، على الاتهامات التي وجهها له الكاتب الصحافي ورئيس المؤسسة العامة للصحافة سابقاً “محمد بعيو”.

وقال الشح في تصريحات صحفية «إنه بعد الكلمة السيئة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يوم 8 أبريل الجاري والتي اتهم فيها كل منتقدي أدائه بالخيانة التي شارك في إعدادها وإخراجها عضو اللجان الثورية في عهد القذافي سابقا محمد عمر بعيو، قام وآخرين بالرد على ما جاء فيها عبر قناة “ليبيا لكل الأحرار” يوم 9 أبريل الجاري، فما كان من بعيو إلا تلفيق التهم على الشح” عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الشح: “لذلك كان من الضروري التوضيح بأنني لم توجه لي في حياتي تهمة مخلة بالشرف قبل 2011 وبعدها، وأنني استقلت من هيئة الشرطة سنة 2002 وتفرغت للعمل الخاص، أما بعد فبراير فلم أتولى أي منصب كي تُعرض عليا رشوة كما يدعي بل ورفضت كل المكافآت المشروعة عند عملي في المسار التفاوضي في الصخيرات المغربية كل ذلك لقناعتي بأن ما نقدمه قليل ولا يمكن أن يقارن بتضحيات الأبطال في ميادين القتال دفاعًا عن مستقبل شعب لا يريد العودة للدكتاتورية العسكرية”.

هذا واتهم الكاتب الصحافي ورئيس المؤسسة العامة للصحافة سابقاً “محمد بعيو” أشرف الشح بأنه شرطي مفصول قبل ثورة 17 فبراير لقيامه بسرقة أجهزة كومبيوتر، واتهمه أيضاً بالمرتشي بعد فبراير من شركة إيطالية.

وفي وقت سابق رد الشح على بعيو في تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: “أوساخ اللجان الثورية القذافية مثل محمد عمر بعيو تعودوا الكذب وتملق الحاكم وتشويه من يكشف مؤامراتهم.. ردي على ما نشره.. من يفصل لجريمة لا تجد له قرار قبول استقالة.. والرشوة لا تعرض إلا على صاحب منصب ناهيك أنني لا أتقاضى مرتبا من الدولة منذ 18 عاما.. لعنة الله على الظالمين”.

رد الكاتب الصحافي ورئيس المؤسسة العامة للصحافة سابقاً “محمد بعيو” في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك اليوم الجمعة، على المستشار السابق للجنة  الحوار السياسي “أشرف الشح”، قائلا له: “يا (شُـح) يا شحيح الشرف، أيها الشرطي  المفصول قبل فبراير لقيامك بسرقة أجهزة كمبيوتر، والمرتشي بعد فبراير من شركة إيطالية، أنت لست نِداً لي لتناطحني وسأكسر قرونك” على حد وصفه.

وظهر “أشرف الشح” المستشار السابق في حوار الصخيرات المغربية، خلال مقابلة تلفزيونية مساء أمس الخميس عبر قناة “الأحرار”، والتي تبث من تركيا، والمملوكة لدولة قطر، موجها كلامه لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، قائلا: “أنت جلبتك الصدفة وأنا شاهد على التفاصيل، وظهورك في الخطاب الأخير أخرجه محمد عمر بعيو (صبي اللجان الثورية) المنقلب على الصديق الكبير” على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • لا ادري شباب مصراته الحاليين علي أي مجد حربي من صنع اجدادهم يتذكروه ويستحضروه حتي يشحذ هممهم لخوض معارك الاستيلاء علي كامل ليبيا فلا تفسير للحروب التي تسببوا فيها إلا انه نزق طفولي وطيش وهوس والنتيجه هزائم مريره فقد ادخلوا مدينتهم في نزاعات وعداوات مع كل المدن الليبيه ففي سنه 1920 شكل رمضان السويحلي جيش وهاجم اجدابيا فخسر المعركه وطردوه أهل أجدابيا وأرتد هو وجيشه علي عاقبيه متقهقراً الي مصراته وفي أغسطس من عام 1924 بحلم الاستيلاء علي بني وليد حرك السويحلي جيشه غازياً بني وليد وانهزم جيشه شر هزيمه وعطشوا عطش شديد لدرجة ان بعض الجنود باعوا بنادقهم للنساء مقابل شربة ماء وأستسلم السويحلي صاغرا وكتب ورقه بخط يده يطلب العفو من عبد البنبي حيث قال فيها لا تنسي يا سيد عبدالنبي أن العفو من شيم الكرماء فاخذه القائد يوسف قاصدا تسليمه الي عبد النبي بالخير بعد ان البسه برنوص ليخفيه عن الحراس ولكن الحراس تفطنوا له وخافوا ان يحظي بعفو من عبد النبي ان هو قابله نظرا لما يتمتع به عبد النبي من شهامه وكرم أخلاق فهجموا عليه الحراس وقتلوه وأستدل الستار  علي هزيمتين ماحقتين  واحده ألتز فيها هو وجيشه من أجدابيا ما نفس إلا في مصراته والثانيه أستسلم وأمر جنوده بالاستسلام وقتل هناك وجز رأسه صحيح كان له مواقف جهاديه ضد ايطاليا في البدايه ولكنه أفسدها في الآخير بالعمل مع ايطاليا ضد مجاهدين من بلده وخلف من بعده خلف وشكلوا جيوش واحد بأسم فجر ليبيا والثاني بأسم الشروق وخاضوا معارك خاسره ضد الليبيين ولم يحققوا أي انتصار او انجاز  يذكر فعلي أي ماضي بطولي قد أستندوا  الذين اليوم يحاربوا في جيش الكرامه جيش ليبيا باجمعها  

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    • Thank you! This does keenly explain that the disease is internal in their rotten DNA(makeup) and regardless what time we are in, They are keen traitors, rotten, cowards and made up of a false DNA which could easily traced to the diseased TURKS
      This also explains that the main hub for the Cult group, brother/sister-gangster-savage-thug-bloody hood is in that satanic city

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