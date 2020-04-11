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مصادر عسكرية تكشف حصيلة ضحايا الجيش الوطني جراء قصف جوي في بني وليد – اسماء

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشفت مصادر مطلعة سقوط ضحايا من قوات الجيش الوطني جراء استهدافهم بقصف جوي للطيران التركي المسيّر في بني وليد .

واكدت المصادر مقتل 3 جنود تابعين للكتيبة 166 مشاة التابعة للجيش الوطني إثر استهدافهم بطيران تركي مسير تابع للوفاق في بني وليد،  وهم: خليفة محمد خليفة ارميلة الفاخري، ابراهيم الهردي القبائلي، عمر الصبيحي المغربي،  وجميعهم من مدينة اجدابيا .

وبحسب المصادر فقط سقط 4 جرحى جراء القصف وهم: يونس الزواوي من مرادة، حكيم أحنيش الحضيري من مرادة، بوروين القبايلي من اجدابيا ومحمد نصر الفاخري من اجدابيا.

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المشهد

المشهد

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