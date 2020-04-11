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صحيفة يونانية: سفينة لبنانية تنقل معدات عسكرية من تركيا لمليشيات الوفاق

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشفت صحيفة “ekathimerini” اليونانية، أن أجهزة المخابرات اليونانية وخفر السواحل، كانت في حالة تأهب مرة أخرى خلال الأيام الماضية، بسبب سفينة شحن مشبوهة أبحرت من جنوب شرق تركيا، نحو وجهة زائفة إلى مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، نقلاً عن موقع “مارينترافيك” المتخصص في النقل البحري، أن هناك شكوك، بأن سفينة الشحن “غريس أ”، التي ترفع علم الكاميرون، تنقل معدات عسكرية إلى حكومة الوفاق غير الشرعية، موضحة أن ذلك انتهاك لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وحسب “مارينترافيك”، أبحرت السفينة من تركيا يوم 6 مارس الماضي، وتم تحديد موقعها آخر مرة يوم 7 أبريل الجاري، قبالة قبرص، كما تم توقيفها منذ ذلك الحين وفق نظام التعرف التلقائي، موضحًا أن قاعدة البيانات الدولية، تظهر أن السفينة تعود لشركة مقرها لبنان.

وأكد المسؤولون اليونانيون لـ”ekathimerini”، أن تحركات السفينة لفتت نظر السلطات، إلا أنه حتى أمس الجمعة لم يتم توضيح وجهتها وشحنها.

وفي واقعة مماثلة قبل أشهر، أعلن المدعي العام الإيطالي، أن قبطان السفينة اللبنانية “بانا” قد اعتقل شمال إيطاليا للاشتباه بقيامه بتهريب أسلحة بين تركيا وليبيا.

وأفاد المدعي العام الإيطالي بأن القبطان اللبناني للسفينة التي رست في مدينة “جنوة” الساحلية، يخضع للتحقيق لقيامه بتسليم صواريخ ودبابات ومعدات عسكرية إلى ليبيا في انتهاك للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على تصدير السلاح إلى ليبيا، مضيفاً أن القبطان يُشتبه في قيامه بالاتجار مع مسؤولين عسكريين أتراك لم يتم تحديد هويتهم بعد.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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