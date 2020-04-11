الحلو: لا ينبغي استخدام المياه والكهرباء كورقة ضغط أو سلاح حرب

أكد نائب رئيس البعثة الأممية منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، يعقوب الحلو، أنه لا ينبغي استخدام المياه والكهرباء كورقة ضغط أو كسلاح حرب، مضيفا أنه من المستهجن تعمد قطع إمدادات المياه عن الناس في أي مكان في ليبيا.

وقال الحلو، في بيان لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن أكثر من مليوني شخص بينهم ستمئة ألف طفل يعيشون في طرابلس والبلدات والمدن المحيطة بها يعانون من انقطاع المياه منذ ما يقرب من أسبوع بعد تعطيل إمدادات المياه في جزء من النهر الصناعي على يد إحدى المجموعات في منطقة الشويرف كأسلوب ضغط لتأمين إطلاق سراح أفراد من أسرتها.

ولفت الحلو إلى فشل جميع جهود الوساطة لحل الخلاف، بينما يستمر حرمان الملايين من الليبيين من المياه، بالتزامن مع انقطاع كبير في الكهرباء في المنطقة الغربية.

وأضاف أن الحصول على الماء والكهرباء أصبح منقذا للحياة أكثر من أي وقت مضى في هذه اللحظة التي تتصدى فيها ليبيا لتهديدات جائحة فيروس كورونا.

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