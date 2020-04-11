

ليبيا



متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

11 April, 2020

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي البروفيسور ميلاد الحراثي، إن العالم يشهد تغييرات ذات انعكاسات دراماتيكية يشهدها نمط حياتنا اليومي، في ليبيا وفي بقية دول العالم، فخلال أقل من شهرين على تفاقم الأزمة أصبحت حياة الليبيين في عزل وحجر وحياتهم محصورة بين مكان السكن ومتاجر الأغذية والمشروبات والمنظفات المنزلية والصيدلية، وفي العالم الخارجي، توقفت آلاف المصانع والمؤسسات ومعها عشرات الملايين عن العمل بخسائر يقدرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بنحو تريليوني دولار.

وأضاف البروفيسور الحراثي، أنه “في خضم هذه التغيرات يلوح في الأفق نمط اقتصادي جديد عالمي على وقع العيوب القاتلة في النمط الحالي، الذي يتعامل مع صحة الناس في معظم البلدان على أساس الربح والخسارة، وتظهر هذه العيوب أيضا في غياب التضامن العالمي مقابل تعزيز النزعة القومية.

وتابع: “أسوأ عيوب نمط الاقتصاد الليبي الحالي تلك المتمثلة في تصدير النفط، والدول الأكثر انتاجا تصدر الحبوب والأغذية ومستلزمات الحماية الطبية بوضع قيود على تصديرها كما فعلت مؤخرا أوكرانيا وروسيا وفيتنام على صعيد الأغذية والولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى على صعيد المنتجات الطبية”، مردفا: “ما يزيد الطين بلة غياب تشكيل خلية أزمة ليبية اقتصادية للأمن الغذائي للتخفيف من حدة المشاكل الناتجة عن ذلك رغم وجود عشرات المنظمات الدولية المتخصصة بالشأن الاقتصادي”

وأكمل: “من شأن وضع كهذا أن يدفع الدولة الليبية التي عزفت في ظل عولمة العقود الثلاثة الماضية وتقسيم العمل الدولي الحالي، عن إنتاج أغذيتها وأدويتها وسلعها الأخرى الضرورية والاستراتيجية للعودة إلى إنتاجها محليا تحسبا لنقص قد يؤدي إلى انتشار الجوع، وحدوث انهيارات في نظمها الصحية”

وأشار إلى أن هذه العودة تعني قيام الدولة بدور أكبر في اقتصاد الإنتاج الواقعي على حساب اقتصاد المضاربات والمشتقات المالية الافتراضي والرأسمالية المتوحشة. ففي مجال التجارة العالمية بشكلها الحالي ليبيا لا تستطيع مواجهة متطلبات ازمة الاقتصاد الليبي اليوم لأنه يحتاج إلى إعادة اصحاح بالمنتج الوطني الزراعي والغذائي والطبي والحيواني، وإعادة الاعتبار لقطاعاته التقليدية التي تم إهمالها لصالح الاعتماد على النفط والغاز، وفق قوله.

وتساءل البروفيسور الحراثي: ” هل تستطيع ليبيا التعلم من درس كورونا وإعادة الاعتبار للإنتاج الحيواني والزراعي والغذائي والصحي المحلي مهما كلف ذلك من ثمن؟

وقال: “يمكن أيضا البناء على معالجات فورية ناجحة في زراعة التمور والنخيل والزيتون والحبوب، والخضروات، وإنتاج الأدوية. هذه التجارب يمكن الاستفادة منها في زراعة البقوليات والنباتات الطبية والزيتية والصناعية على أساس استغلال الأراضي الزراعية التي هجرها أصحابها بحثا عن العمل في المدن الكبرى مثل بنغازي وطرابلس ودرنة وطبرق، والمرج، وسهل بنغازي وسبها وأوجله وجالو، والمناطق الغربية من ليبيا وغيرها من المدن الليبية. أما الدعم الحكومي المالي والمادي اللازم لذلك ولقوة العمل الشابة في ليبيا فهو أقل بكثير من تكلفة أية أزمة كالتي نشهدها حاليا بسبب كورونا”

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن أزمة كورونا ستسبب البطالة أكثر بسبب الحجر المنزلي وتوقف الأعمال. وهو الأمر الذي ينبغي التشجيع عليه بعودة الكثيرين من الليبيين الي مناطقهم الاصلية بهدف القيام بنشاط اقتصادي زراعي أو حرفي يساعدهم على كسب قوتهم اليومي. ويشكل هذا الأمر فرصة تاريخية ونادرة للدولة الليبية من أجل المساعدة على استقرار السكان وجعلهم مصدرا يساعد على توفير الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل الوطني. ومن شأن ذلك أن يخفف الازدحام والتلوث والقمامة في المدن المكتظة، بحسب قوله.

وقال: :إن الأخبار المؤكدة هي توقع حدوث تراجع اقتصادي على المستوى العالمي ومن المرجح أن ينسحب ذلك على الاقتصادات النامية، وليبيا ليست استنثارا. وفي هذه السياقات، يمكن للتباطؤ الاقتصادي أن يزيد من تفاقم مشكلة انعدام الأمن الغذائي القائمة؛ حيث إنه يحد من قدرة الأفراد على الوصول إلى المواد الغذائية بطرق مختلفة، من بينها انخفاض الدخول أو ارتفاع معدلات انعدام الأمن الوظيفي”