اللجنة الطبية الاستشارية تعلن سلبية ثلاث حالات اشتباه بـ«كورونا»

قال المتحدث باسم اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ببغازي، أحمد الحاسي، اليوم السبت، إن الوضع الوبائي المحلي لازال جيدًا، مشيرًا إلى أن جميع نقاط الرصد مُفعلة.

وأضاف الحاسي، في الإيجاز الصحفي رقم (22)، “العدد الكلي للحالات المشتبه بها منذ بداية الأزمة، وتم إجراء التحاليل لها بمعمل covid-19 عددها 189 حالة، ومنذ السابعة من مساء أمس وحتى السابعة من مساء اليوم أجريت التحاليل لثلاث حالات وكانت جميعها سالبة”.

وتابع: “عدد 185 عينة كانت نتائجها سالبة، وعدد 4 عينات كانت نتيجتها موجبة بينهن الحالة الصفرية، أي أننا لم نسجل غير أربعة حالات موجبة مصابة بالفيروس”.