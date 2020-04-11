قرقاش وويليامز يتفقان على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، سبل وقف إطلاق النار في ليبيا.

قرقاش قال، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه ناقش مع ويليامز ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، مجدداً دعم بلاده لمسار برلين للحل السياسي وبقيادة الأمم المتحدة.

وذكر قرقاش أن ويليامز شددت على أولوية وضرورة تعزيز وتوحيد الجهود في التعامل مع أزمة فيروس كورونا في ليبيا.

ورأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الحرب في ليبيا، نجم عنها نزاع لا طائل من ورائه، موضحة أنها بددت آمال الكثير من الليبيين بتحقيق انتقال سياسي سلمي.

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