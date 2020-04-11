عبدالسلام الزوبي: أوقع رجالنا مجزرة كبيرة في قوات حفتر الإرهابية وقتل منا 5 وجرح 10

نعت مليشيا ” 301 ” إحدى كتائب مصراتة الموالية لحكومة الوفاق، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اطلعت عليه «الساعة 24»، خمسة من عناصرها قتلوا وجرح 10 آخرون، اليوم السبت خلال المواجهات العنيفة في محور مشروع الهضبة ضد القوات المسلحة، دون ذكر أسمائهم أو بياناتهم الشخصية.

وادعت المليشيا التي يقودها المدعو “عبدالسلام الزوبي”، أنها حققت تقدمات كبيرة وقتلت ودمرت وتمكنت من أسر مقاتلين من الجيش الوطني في مشروع الهضبة، دون أن تبث صورا أو أشرطة فيديو تؤكد صدقية الرواية التي نشرتها.

وقالت المليشيا التي تسيطر منذ سنوات على المناطق الزراعية والصناعية في جنوب غرب طرابلس، إن رجالها أوقعوا مجزرة كبيرة في من وصفتهم بـ “قوات حفتر الإرهابية” ، القوات المسلحة العربية الليبية، في معركة حامية الوطيس سيذكرها التاريخ.