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عبدالسلام الزوبي: أوقع رجالنا مجزرة كبيرة في قوات حفتر الإرهابية وقتل منا 5 وجرح 10

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نعت مليشيا ” 301 ” إحدى كتائب مصراتة الموالية لحكومة الوفاق، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اطلعت عليه «الساعة 24»، خمسة من عناصرها قتلوا وجرح 10 آخرون، اليوم السبت خلال المواجهات العنيفة في محور مشروع الهضبة ضد القوات المسلحة، دون ذكر أسمائهم أو بياناتهم الشخصية.

وادعت المليشيا التي يقودها المدعو “عبدالسلام الزوبي”، أنها حققت تقدمات كبيرة وقتلت ودمرت وتمكنت من أسر مقاتلين من الجيش الوطني في مشروع الهضبة، دون أن تبث صورا أو أشرطة فيديو تؤكد صدقية الرواية التي نشرتها.

وقالت المليشيا التي تسيطر منذ سنوات على المناطق الزراعية والصناعية في جنوب غرب طرابلس، إن رجالها أوقعوا مجزرة كبيرة في من وصفتهم بـ “قوات حفتر الإرهابية” ، القوات المسلحة العربية الليبية، في معركة حامية الوطيس سيذكرها التاريخ.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • تعودنا على كذب الخوان وان يقلبوا الخبر فاذا قتل منهم عدد كبير وجرح واسر منهم اعداد كبيرة معلنة يدعوا انهم من قاموا بذلك دون ان يقدموا اى دليل حتى ان الكل يسخر من غباوتهم وكلامهم المتناقض لانه يستند الى اكاذيب ولهذا نرى تقدمات للجيش الوطنى فى المحور عقب تكبيدهم خسائر فادحة وسنرى قريبا انهيارهم التام فى محورى ابوسليم وعين زارة لان الجيش الوطنى يتعامل بحرفية ويعرف كيف يجرهم للمصيدة ووجوده شرق مصراطة فى مظلة دفاع جوى تسقط اى عصفورة مسيرة ومع ضربات المقاتلات القوية ستفسح الطريق للتقدم نحو مصراته لتصبح فى مرمى النيران الارضية للجيش الوطنى وقتها ستحسم المعركة وتستسلم مصراطة لانها تختلف عن طرابلس الداعمة للجيش الوطنى ويحرص على سلامة اهلها اما خوان مصراته فسيتم ابادتهم بالقوة الغاشمة للجيش الوطنى

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  • فى اى معارك متكافئة من يهاجم يتقدم اما فى محاور طرابلس يحدث العكس عندما تهاجم المليشيات يتم تكبيدها خسائر كبيرة ويتقدم الجيش بعدها وراينا ذلك اكثر من مرة كما فى المنطقة الغربية بعد مهاجمة الوطية سيطر بعدها الجيش على 5 مدن جديدة والمرة القادمة مع اى هجوم سيسيطر على زوارة والزاوية

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  • التاريخ سيودون الخزي والعارلمصراتة والخونة الذين معهم وان شاء الله بجاه دعوة كل مظلوم سيحرر الجيش الليبي كامل التراب الليبي وستنعم ليبيا بالامن والاستقرار وهذا هدفنا

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  • لان الخوان من المغضوب عليهم والضالين راينا احد الاخوان فى نيويورك كان يطالب على صفحته ان يقوم مصاب الكورونا بالدخول الى اقسام الشرطة وعلى القضاة فى الحاكم لنشر المرض بينهم ولا حتى ابليس يفعل ذلك فلا يمكن ان نطلب من احد فى طرابلس ان ينشر المرض فى اى مكان حتى لو كان بين الخوان المهم انه اخر مرة كتب على صفحته نسألكم الدعاء لانى مصاب بالكورونا وعلى جهاز التنفس .سبحان الله شرب من الكأس ودعى عليه الملايين ان يتوفاه الله ويحاسبه على جرائمه لانه من غباوته كان المفروض ان يطلب السماح اولا من الذين اخطأ فى حقهم .

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  • كيف وين قنونو قبل كان الكذب البواح من اختصاص أصيل لقنونو فكيف صار هل تاب قنون عن الكذب لا اعتقد قنونو يتوب عن الكذب يحكي ان واحد كذاب كالذين تختار فيهم المليشيات ناطيقين حربيين جمعوا له جيرانه فلوس وقالوا امشي للحج واترك الكذب حرام فذهب للحج وجاء وعندما جاءوا للسلام عليه يحسابوه تاب عن الكذب فقالوا له شنو شفت في السعوديه فقال شفت افخم سياره مرسيدس طارقتها قروش خاصه ويسوق فيها ابوجهل فمستحيل الاعلاميين التابعين للصخيرات يبطلوا كذب

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