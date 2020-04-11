“صحة الحكومة الليبية” تتفقد أقسام الحجر الصحي والعزل ببلدية الجفرة وسرت وخليج السدرة

أجري كل من مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالوزرة نوري محمود الفسي، ومدير إدارة الرعاية الصحية الآولية، حسين العوامي وعضو إدارة التفتيش محمد جلهوم، جولة تفقدية لأقسام الحجر الصحي والعزل ببلدية الجفرة وسرت وخليج السدرة، وذلك بناء علي تعليمات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب للوقوف على سير العمل .

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة الصحية بالحكومة الليبية، جاءت الزيارة لهذه المناطق للوقوف على ما يقدمونه من خدمات ومدي تطبيق الإجراءات الصحية الدولية وإجراءات السلامة الصحية لمجابهة فيروس كورونا ،حيث شملت الزيارة ميدانية تفقدية مستشفي ودان القروي ومستشفى العافية و ادارة الخدمات الصحية الجفرة ورئيس اللجنة الطبية الاستشارية وذلك في إطار المتابعة وتقديم الدعم والمساندة المستمرة .

كما تفقد الممثلين عن وزارة الصحة مستشفى ابن سينا ببلدية سرت والعيادة المجمعة سرت للاطلاع على جهوزية اقسام العزل والحجر الصحي ومدي تنفيذ اجراءات وزارة الصحة وتوصيات اللجنة العليا ، كما تفقدت اللجنة المكلفة من الوزارة مستشفى بن جواد للاطلاع على قسم الحجر الصحي.

وقال مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالوزرة نوري محمود الفسي، أن الزيارة تخللها عدة لقاءات مع مديري المستشفيات وعدد من مسؤولي ورؤساء الأقسام ومديري الخدمات الصحية ، للبحث في آلية التنسيق و تطوير جودة الأداء وفقًا لخطة وزارة الصحة بالحكومة الليبية مبيناً أن الزيارات الميدانية تأتي ضمن إطار توجيهات وزير الصحة وضمن إطار الدعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل، وتطوير نظم الطوارئ والخدمات بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة المهنية والصحية ،في شكل مهني من اجل تسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية بكافة الأقسام الطبية مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر لمجابهة فيروس كورونا الجديد.