ليبيون يهرعون للتبرع بدمائهم في المرج

فتح مصرف الدم المركزي المرج أبوابه، السبت، لإطلاق حملة تبرع مكثفة يتم من خلالها جمع مخزون من الدم يغطي احتياجات المدينة والمناطق المجاورة.

وقالت إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، إن إقبال المواطنين على التبرع كان مميزا، معربة عن أملها بقدوم أعداد أكبر الأحد للمصرف الكائن في حي الـ700 بجوار مدرسة الحرية للتبرع نظراً للحاجة الماسة لوحدات الدم.

وأشارت إدارة اﻹعلام إلى أن الحملة تأتي بناء على تعليمات وزير الصحة د. سعد عقوب بشأن توفير مخزون من الدم ومشتقاته واتباع كافة الاحتياطات ونظم التعقيم المكثفة.

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