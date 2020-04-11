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ليبيون يهرعون للتبرع بدمائهم في المرج

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فتح مصرف الدم المركزي المرج أبوابه، السبت، لإطلاق حملة تبرع مكثفة يتم من خلالها جمع مخزون من الدم يغطي احتياجات المدينة والمناطق المجاورة.

وقالت إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، إن إقبال المواطنين على التبرع كان مميزا، معربة عن أملها بقدوم أعداد أكبر الأحد للمصرف الكائن في حي الـ700 بجوار مدرسة الحرية للتبرع نظراً للحاجة الماسة لوحدات الدم.

وأشارت إدارة اﻹعلام إلى أن الحملة تأتي بناء على تعليمات وزير الصحة د. سعد عقوب بشأن توفير مخزون من الدم ومشتقاته واتباع كافة الاحتياطات ونظم التعقيم المكثفة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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