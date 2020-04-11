تحرك لضبط صرف السلع للجمعيات الاستهلاكية

طالبت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، المشكلة بموجب قرار من القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، صندوق موازنة الأسعار بعدم صرف السلع الغذائية للجمعيات الاستهلاكية إلا بعد التنسيق مع اللجنة للحد من تسرب السلع لغير مستحقيها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة التي يرأسها رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، وعضوية وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، السبت، بحضور رئيس صندوق موازنة الأسعار، ورئيس فرع صندوق الزكاة بنغازي، واللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا.

وأكدت اللجنة على الصندوق ضرورة إحالة كافة الكشوفات التي تُبين الجمعيات الاستهلاكية التي تسلمت مخصصاتها من السلع التموينية للتأكد من مدى التزام الجمعيات بتوزيع هذه المخصصات للمستحقين من المواطنين ومتابعتها، بما يضمن محاربة المضاربة والجمعيات الاستهلاكية الوهمية.

وشددت اللجنة على الصندوق ضرورة التقنين في توزيع السلع الغذائية لضمان عدم تخطي المخزون الاستراتيجي للأزمة الراهنة، مطالبة بإحالة قوائم بكافة المخزون الموجود بالمخازن الرئيسية للصندوق، وذلك للعمل على سد العجز وتنمية الموجود ليكفي مدة طويلة، تحسبا لأي طارئ.

كما ناقش الاجتماع أوضاع المواطنين العالقين في الخارج، وإمكانية إعادتهم بعد تجهيز أماكن للحجر الطبي، وشددت على ضرورة تفقد جميع الرعايا الليبيين في الخارج وتسهيل كامل ظروفهم الحياتية والمعيشية في البلدان التي علقوا بها بما يكفل عدم إصابة أي منهم بالمرض.

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