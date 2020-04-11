اخبار ليبيا الان

استهداف المنشآت الطبية ومواجهة «كورونا» على طاولة اجتماع المشري وحمودة سيالة

تم النشر منذُ 31 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم السبت، مع رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس، حمودة سيالة، تداعيات العدوان تداعيات العدوان على العاصمة طرابلس وضواحيها، والاستهداف الممنهج للمنشآت والطواقم الطبية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المشري رفقة نائبيه الأول والثاني، محمد بقي وفوزي العقاب، مع سيالة رفقة نائبيه جلال الشويهدي، ومحمد آدم لينو، وذلك بمقر مجلس الدولة بالعاصمة طرابلس، حسب بيان منشور على صفحة المجلس بموقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا المشري وحمودة سيالة يؤكدان ضرورة صد «العدوان على العاصمة» وإنهاء إقفالات النفط

كما تطرق الاجتماع إلى آخر التطورات السياسية والاقتصادية، إلى جانب الإجراءات والتدابير لمجابهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ياحمار انت وهو بشائر النصر للجيش الوطنى تلوح فى الافق مع قطع الطريق البحرى بين المعتوه ومليشيات طرابلس ومصراطة ونبرة الهزيمة لدى السراج وفشل اتفاقية الفنكوش البحرية التى من اجلها دعم المعتوه السراج بدليل سحب سفينة التنقيب من شرق المتوسط ولم يعد لدى المعتوه مبرر لتواجده فى ليبيا بحجة غاز البحر المتوسط ومعاداة اوربا وهو يحتاجها فى ظل الازمة الاقتصادية بعد الكورونا وقالت وكالة الأناضول التركية الرسمية، إن سفينة التنقيب فاتح عادت من شرق البحر الأبيض المتوسط، إلى مدينة إسطنبول، استعدادًا للذهاب إلى وجهتها الجديدة بمنطقة البحر الأسود.

    ونشرت الوكالة مقطع فيديو يظهر السفينة فاتح وهي ترسو قبالة سواحل إسطنبول، مشيرة إلى أن السفينة ستعبر فى وقت لاحق مضيق البوسفور، نحو البحر الأسود، ومن المقرر أن تشارك سفينة التنقيب التركية في أعمال التنقيب عن الطاقة بالبحر الأسود

    رد

  • قد يسيطر الجيش الوطنى على مؤسسات الدولة بطرابلس قبل بداية شهر رمضان او فى الايام الاولى منه المهم ان الجيش الوطنى سيحتفل بالعيد فى ساحة الشهداء رغم انف الاغبياء

    رد