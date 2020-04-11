“الوفاق” تستورد 25 ألف اختبار سريع لكورونا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، السبت، وصول شحنة قادمة من بلجيكا تحوي معدات الوقاية الشخصية الخاصة بالممارسين الصحيين العاملين في غرف العزل.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الشحنة التي وصلت عن طريق مطار مصراتة الدولي، تتضمن 5000 قطعة من بدل العزل الواقية، و25000 اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الوزارة عن مدير مكتب الوكيل العام للوزارة محمود بن محمود، قوله إن وصول هذه الشحنة يأتي تنفيذًا للإجراءات التي اتخذها الوكيل العام لتوفير الإمدادات الطبية الخاصة بعمل مواقع عزل المصابين بفيروس كورونا.

وكانت “صحة الوفاق” أعلنت الأسبوع الماضي شروعها في تجهيز الموقع السادس لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وخصصت للمشروع المقر الكائن بـ”جزيرة سوق الثلاثاء” في مدينة طرابلس.

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