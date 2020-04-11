المنفي: علم الإحصاء يسهم في الحد من الأثر السلبي للأوبئة

بوابة إفريقيا الإخبارية – عبد الله الزايدي (خاص) |

11 April, 2020

عند متابعة نشرات الأخبار وتصريحات المسؤولين أثناء ازمات الأوبئة كما يحدث الان مع كورونا (كوفيد- 19)، يبرز الحديث عن احصائيات المصابين والمتعافين والضحايا الذين فتك بهم المرض ، وتقدم الاحصائيات دلالات مهمة عن تفشي الوباء ، ففي الصين التى كسرت الحجر الصحي الاسبوع الماضي بعد اسابيع طويلة من فرض التباعد الاجتماعي بلغ عدد المصابين في مقاطعة يوهان مركز ظهور الفايروس 81 ألفا من اصل عدد سكانها الاحد عشر مليونا، و في إيطاليا تجاوز العدد 130 ألفا، وفي الولايات المتحدة 340 ألفا، وفي خضم هذا الانتشار للوباء يأتي الحديث عن ذروة التفشي ، وكل دولة تقدر وفقا لسرعة الانتشار وعدد السكان منعطفا للنقطة الاقصى في مؤشر تفشي المرض، فيصرح مسؤول أنه خلال اسبوع ستشهد بلاده ذروة التفشي فيما يؤكد آخر، أن بلاده تجاوزتها، وكل تلك التنبؤات أو التقديرات تأتي بناء على واحد من اهم عناصر مواجهة الكوارث والازمات، وهو علم الإحصاء الذي يشكل في حالات الاوبئة التشخيص الدقيق لمحاربتها.

ووقوفا على أهمية الأساليب الإحصائية في مكافحة مرض كورونا اجرت “بوابة إفريقيا الإخبارية” هذا الحوار مع الدكتور عبدالغفار فرج المنفي مديرعام المركز الليبي للبحوث والدراسات الاكتوارية وعضو هيئة تدريس بجامعة بنغازي كلية العلوم قسم الاحصاء ، والذي تحدث للبوابة قائلا

“تتعدد الاساليب والوسائل الاحصائية التي تصور ظاهرة معينة بشكل رقمي يجعل القارئ ملم بما تحمله هذه الارقام من معاني في طياتها، فمن خلال هذا الفرع في علم الاحصاء نتعرف على مدى انتشار ظاهرة معينة – كجائحة كورونا(COVID-19) مثلا – واين تتركز الاصابات على مستوى العالم وعلى مستوى كل دولة ونسبة الوفيات بالنسبة لعدد الاصابات ومعدلات الوفيات نتيجة له، واي مرحلة عمرية أكثر إصابة به وايها اكثر وفاة بسببه، ومدى التفاوت في الاصابات بين الجنسين، كل هذا وغيره يجعلنا نتعرف على الدول التي نجحت في التعامل مع هذا الوباء لعل تجربتها تفيد في رسم خطة مبنية على تجربة تقلل من الاثر السلبي للمرض.

فمثلا في احدى الدراسات الاحصائية الطبية في الصين اجريت على عينة قوامها 44672 مصاب بالمرض نشرت في فبراير 2020م تبين فيها أن10.2% من عينة الدراسة المصابون بالمرض كانت لأشخاص قلت أعمارهم عن30سنة، و36.2% كانت أعمارهم من ثلاثين سنة وحتى 49 سنة، اما من زادت أعمارهم عن 49 سنة فقد وصلت نسبة تمثيلهم في هذه العينة الى ما يزيد عن نصف المصابين 53.6% ومن خلال هذه النتائج نستطيع تقدير نسبة من سيصابون بالمرض في اي مجتمع حسب فئاتهم العمرية بمجرد معرفة عدد الاصابات حيث يتم اعطاء حد ادنى للنسبة وحد أعلى لها، وبذات الاسلوب نستطيع تقدير عدد الوفيات جراء الاصابة بالمرض وهذا يجعلنا نركز على الفئات الاكثر ضررا من جراء الاصابة ونحاول بقدر امكاننا أن لا يصاب به أكبر عدد ممكن من الاشخاص في ذات الفئة العمرية.

توزيع الاصابات على الفئات العمرية المختلفة في دراسة بالصين

الفئة العمرية 9-0 19-10 29-20 39-30 49-40 59-50 69-60 79-70 80سنة فما فوق نسبة الاصابة 0.9 1.2 8.1 17.0 19.2 22.4 19.2 8.8 3.2

ومن خلال تتبع البيانات الواردة في كثير من المنظمات وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية -على الرغم من تفاوت دقتها من دولة لأخرى لأسباب اراها سياسية – فإننا لاحظنا أن الزيادة المفرطة في العدد اليومي للمصابين مع قلت التجهيزات الطبية ادى الى رفع احتمالات الوفاة بينهم نتيجة فشل النظام الصحي لتلك الدول على استقبال هذه الاعداد الكبيرة مرة واحدة فلو نظرنا الى بعض الدول العربية التي ارتفع فيها متوسط الزيادة اليومية عن 100 حالة يوميا كالسعودية والامارات وقطر نجد أن متوسط الوفيات فيها لم يتجاوز 3 حالات يوميا وهذا راجع الى توافر التجهيزات الطبية لديهم بالمقابل نجد دول كمصر والجزائر والمغرب قل فيها متوسط عدد الاصابات اليومي عن 85 حالة وارتفع فيها متوسط عدد الوفيات عن 5 حالات يوميا، اما الدول التي لم تزد عدد الحالات اليومية في المتوسط عن 50 حالة يوميا يكاد المتوسط اليومي للوفيات أن يتلاشى على الرغم من قلت امكانياتها.

متوسط الزيادة اليومية لعدد الاصابات منذ 24/ 3 / 2020م للدول العربية

الدولة عدد الايام متوسط عدد الاصابات اليومي متوسط عدد الوفيات اليومي الدولة عدد الايام متوسط عدد الاصابات اليومي متوسط عدد الوفيات اليومي المملكة العربية السعودية 17 160.29 2.59 سلطنة عمان 17 23 0.12 الإمارات العربية المتحدة 17 144.76 0.59 لبنان 17 18.53 0.88 دولة قطر 17 111.47 0.35 فلسطين 17 12 0.06 الجزائر 17 84.29 11.41 الأردن 17 14.47 0.35 مصر 17 74.47 5.59 جيبوتي 17 7.88 0 المغرب 17 71.29 5.41 ليبيا 12 1.92 0.08 العراق 17 55.06 2.71 سوريا 13 1.46 0.15 الكويت 17 43.18 0.06 السودان 17 0.71 0.06 تونس 17 31.71 1.24 الصومال 17 0.65 0.06 البحرين 17 30.35 0.18 موريتانيا 17 0.29 0.06

وهذا ما يحتاج اليه صناع القرار في هذه الازمة وما بعدها، فبناء على المؤشرات الاحصائية يجب التركيز وضع سياسات استراتيجية للدولة منها تطوير النظام الصحي .

اما عن دور المركز الليبي للبحوث والدراسات الاكتوارية في الوقت الراهن بالاضافة الى الاعمال البحثية التي يقوم بها لصندوق الضمان الاجتماعي فانه يصدر في نشرات يومية خاصة بهذه الظاهرة والدروس المستفادة من خلال تجارب الدول الاخرى.