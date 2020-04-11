صحفي إيطالي: طائرة تابعة للوكالة الأوروبية تقوم بمهمة مراقبة قبالة القره بوللي والخمس

قال الصحفي الإيطالي، سيرجيو سكاندورا، اليوم السبت، إن طائرة الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية، من طراز DA62 G-WKTI، التابعة لشركة DEA Aviation Limited، عادت إلى مطار لوقا في مالطا، بعد قيامها بمهمة استطلاع ومراقبة فوق ليبيا.

وأضاف سكاندورا، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، طالعتها وترجمتها “أوج”: “المهمة تمت فوق شرق طرابلس، قبالة القره بوللي والخمس، عند الساعة السادسة والنصف”.

يُذكر أن DEA Aviation Limited شركة طيران، مقرها في مطار “ريتفورد جامستون” في المملكة المتحدة، ومملوكة للقطاع الخاص، وتعمل في جميع أنحاء العالم وتنفذ مهام استطلاع ومراقبة وتفتيش على الطيران والتحقق من مسار الرحلات، بالإضافة إلى ذلك، تقوم بأعمال مُستأجرة مُتخصصة في نقل البضائع الخطرة صغيرة الحجم.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ترصد فيها مواقع ملاحة جوية عسكرية انتهاكات لطائرات تتبع دولا أجنبية في مهمات استطلاعية أو استخباراتية أو حتى تدريبية وتجريبية لمروحياتها.

وكان موقع الرادار العسكري الإيطالي “إيتاليان ميليتاري رادار”، قد أعلن عن عدد كبير جدًا من الانتهاكات للأجواء الليبية وعمليات الاستطلاع والمراقبة.