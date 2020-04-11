غارات جوية على شيل أم اخراب في القداحية

شعبة الإعلام الحربي: السلاح الجوي يشُنّ سلسلة غارات استهدفت عدداً من المواقع تشمل تمركزاتٍ لمجموعات تابعة للوفاق في شيل أم اخراب، ومخازن للأسلحة والذخائر بمنطقة القداحية جنوب بوقرين
تعليقات
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يجب الاستمرار حتى تنهار المليشيات ويتقدم الجيش الوطنى حتى مصراطة وتكون فى مرمى نيرانه الارضية لتقصف اوكار الاتراك هناك وسحب المصاريت من طرابلس لكى يدافعوا عن اوكارهم فى مصراطة
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ماشاءالله سلاح الجو في الجيش الكرامه بدا يتعاظم دوره فقد دمر قبل قليل غرفة عمليات للمليشيات في الشركه الصينيه في ابوقرين
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المعركة الحالية هي غزو عثماني للمغرب العربي
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