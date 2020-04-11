غارات جوية على شيل أم اخراب في القداحية

شعبة الإعلام الحربي: السلاح الجوي يشُنّ سلسلة غارات استهدفت عدداً من المواقع تشمل تمركزاتٍ لمجموعات تابعة للوفاق في شيل أم اخراب، ومخازن للأسلحة والذخائر بمنطقة القداحية جنوب بوقرين