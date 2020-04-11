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غارات جوية على شيل أم اخراب في القداحية

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

شعبة الإعلام الحربي: السلاح الجوي يشُنّ سلسلة غارات استهدفت عدداً من المواقع تشمل تمركزاتٍ لمجموعات تابعة للوفاق في شيل أم اخراب، ومخازن للأسلحة والذخائر بمنطقة القداحية جنوب بوقرين

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • يجب الاستمرار حتى تنهار المليشيات ويتقدم الجيش الوطنى حتى مصراطة وتكون فى مرمى نيرانه الارضية لتقصف اوكار الاتراك هناك وسحب المصاريت من طرابلس لكى يدافعوا عن اوكارهم فى مصراطة

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  • ماشاءالله سلاح الجو في الجيش الكرامه بدا يتعاظم دوره فقد دمر قبل قليل غرفة عمليات للمليشيات في الشركه الصينيه في ابوقرين

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