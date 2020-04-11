غارات جوية تستهدف مواقع للمليشيات ومخازن سلاح بشيل أم اخراب والقداحية

أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الأحد، أن سلاح الجو شن عدة غارات جوية علي مواقع وتمركزات المليشيات في منطقة شيل أم خراب.

وقالت الشعبة الحربية، في بيان لها، إن مقاتلات السلاح الجوي تشُنّ سلسلة من الغارات الجوية على مواقع ومرتكزات المليشيات.

وأوضحت الشعبة أن الغارات استهدفت عدداً من المواقع منها تمركزاتٍ لمجموعات الحشد المليشياوي في شيل أم اخراب ، ومواقعٌ أخرى خُصّصت لتخزين الأسلحة والذخائر بمنطقة القداحية جنوب بوقرين.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي، اليوم الأحد، تحرّك كتيبة العاصفة من مدينة بنغازي بعد إتمام تجهيزها بكامل العدة والعتاد للمشاركة في المعارك التي تخوضها قوات الجيش لتعزيز الوحدات العسكرية المُرابطة في المحاور، حتى تحرير العاصمة طرابلس.

وأضافت الشعبة الحربية، في بيان لها، أن ذلك يأتي بالتزامن مع اهتمام القيادة العامة للقوات المُسلحة وحرصها على سلامة المواطن وسعيها لتسخير كافة الإمكانيات وتوفير المستلزمات الطبية لمواجهة وباء Covid19 المُستجد».

وشددت الشعبة أن القيادة العامة تؤمد على تجنيد كافة وحداتها العسكرية لحماية وتأمين المواطن وأمن الوطن في المناطق المُحرّرة.