الحمروش: حفتر متمكن والسراج فشل وسأنتخب سيف الإسلام

قالت وزيرة الصحة السابقة فاطمة الحمروش، إن الدور الذي تلعبه قطر وتركيا في زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا أصبح واضحا للعيان لايمكن إخفائه، ولايمكن أن يستمر لأن المجتمع الدولي أصبح يدرك مدى خطورة الوضع وتفاقمه من جراء دعم المليشيات في ليبيا، وفق قولها.

وأرجعت الحمروش، في لقاء إذاعي، أسباب استقالتها إلى ما وجدته من مضايقات ومن محاولات للقتل والتهديد نتيجة عدم تمريرها وتوقيعها على اختلاسات ضخمة تنزف خزينة المجتمع، مشيرة إلى أنها تملك وثائق تُثبت ذلك.

وتحدثت الحمروش، عن بعض ما شاهدته من هول الافتراءات -بحسب وصفها- التي صاحبت أحداث فبراير منها الأكاذيب التي تلفظت بها سرقيوة والعبيدي عن الجيش العربي الليبي الذي كان صمام الأمان ونجاة المواطن البسيط، وهذه الظلالات كانت وصمة عار على جبين كل من تبلى على بلده وخرابها وهذا باثبات الأمم المتحدة وفرقها التي جاءت لليبيا.

وبسؤالها، هل يمكن أن تعتذري عن مشاركتك في فبراير؟”، قالت: “أعتذر عن تقثي في أناس ظهروا بأنهم خونة لليبيا، لأنهم لم يكونوا مثلما توقعت رأيت أناس يريدون تدمير ليبيا وسرقة أموالها المجمدة، كما أن اعتذر أيضا بأني لم أكمل المسير الذي يجب أن أكمله واقول لكل الليبين بأني.. من اعتذر اني أخطأت في هدى بن عامر وما قلته في حقها وهذا اعتذار رسمي ولها مني كل الشكر والعرفان”.

الحمروش تطرقت لموضوع السجناء، قائلة: “هناك أناس كان أولى تكريمهم وشكرهم على خدمة ليبيا منهم عبدالله السنوسي وعبدالله منصور والعديد العديد من جنود ليبيا الأوفياء المظلومين في سجون المليشيات الذين كانوا يدركون حجم المؤامرة التي ستؤول إليها ليبيا”

ورأت وزيرة الصحة السابقة، أن مجلس النواب فشل فشلا ذريعا، ولم يفلحوا النواب إلا في رصد مرتبات ضخمة لصالحهم ولم يفلحوا في توفير أنبوب غاز للمواطن أو حتى بنزين لسيارته، بحسب قولها، وحول الحرب الدائرة، أكدت الحمروش عدم انحيازها للسلاح والدمار وليبيا لاتتحمل ذلك.

وعن اتهامها بنهب ثروات ضخمة لصالحها أثناء توليها منصب وزيرة الصحة، قالت “كلام ليس بمنطقي ولاعلاقني ويمكنكم البحث في ذلك” محذّرة من خطر يحدق بالبلاد من دول غربية لدفع ليبيا لمزيد من الانفكاك والدم والفرقة وبث روح الكراهية بين الليبين”

وأوضحت، أن الحل في ليبيا لايكمن في الانتخابات لان الشروط لاتنطبق على كافة المرشحين. الانتخابات تحتاج لطريقة علمية ولاناس وطنيين يخافون على ليبيا وينفدون مايطلبه الناس لا مايطلبه الغرب كما اقترحت حكومة مصغرة تسير الأعمال في هذه الظروف الحالكة. كما حرب فجر ليبيا والكرامة ألغت بعض من النسيج الاجتماعي وافقرت العديد من الناس وجعلت الناس يطلبون الانقسام وهذا العار بحد ذاته.

كما رأت أن السراج فشل في أداراة الأزمة، وأن حفتر رجل حرب ومتمكن، مؤكدة أنها ستنتخب سيف الإسلام القذافي كرئيس ليبيا إذا تقدم لذلك، لأنه يحمل أفكارا متطورة ولديه مشاريع قومية ستنهض بليبيا للأمام، وفق قولها.