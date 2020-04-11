مركز مكافحة الامراض يكشف نتيجة 17 حالة اشتباه بفيروس كورونا وارتفاع عدد الحالات

كشف المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان له عن نتيجة 17 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وقال المركز في البيان الذي حمل الرقم 34 أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلم يوم السبت عدد 17 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وكانت نتائج تحليل العينات كالأتي:

ــ 16 عينة سالبة وخالية من فيروس كورونا المستجد.

ــ عدد (1 ) عينة موجبة لحالة (مخالطة).

ولم يكشف المركز عن اي تفاصيل أخرى بشأن مناطق العينات الواصلة للمركز.

ويرتفع بذلك عدد حالات الاصابة في ليبيا إلى 25 حالة موجبة وحاملة لفيروس كورونا المستجد، فيما شفي منه 8 حالات وتوفيت حالة واحدة.

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