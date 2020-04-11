بالصور.. كتيبة العاصفة بالقوات المسلحة تتحرك من بنغازي لدعم محاور القتال

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة الليبية، تحرّك كتيبة العاصفة من مدينة بنغازي، بعد إتمام تجهيزها بكامل العدة والعتاد للمشاركة في معارك تحرير الوطن؛ تعزيزاً لباقي الرفاق المُرابطين في المحاور .

وقالت الشعبة فى إيجاز صحفي، اليوم السبت، إنه بالرغم من اهتمام القيادة العامة للقوات المُسلحة وحرصها على سلامة المواطن وسعيها لتسخير كافة الإمكانيات وتوفير المستلزمات الطبية لمواجهة وباء Covid19 المُستجد،وتجنيد كافة وحداتها العسكرية لحماية وتأمين المواطن وأمن الوطن في المناطق المُحرّرة، إلا أنه فى الوقت ذاته تُجهّز القيادة العامة وتُخرّج دُفعاتٍ جديدة من وحداتها التي تلقّت تدريباتها على أعلى مستوى ما يُمكنها من تنفيذ مهامها على أكمل وجه.

وأضافت الشبعة فى إيجازها :”تحرّك كتيبة العاصفة من مدينة بنغازي بعد إتمام تجهيزها بكامل العدة والعتاد للمشاركة في معارك تحرير الوطن ؛ تعزيزاً لباقي الرفاق المُرابطين في المحاور”.





























