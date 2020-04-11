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بالصور.. كتيبة العاصفة بالقوات المسلحة تتحرك من بنغازي لدعم محاور القتال

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة الليبية، تحرّك كتيبة العاصفة من مدينة بنغازي، بعد إتمام تجهيزها بكامل العدة والعتاد للمشاركة في معارك تحرير الوطن؛ تعزيزاً لباقي الرفاق المُرابطين في المحاور .

وقالت الشعبة فى إيجاز صحفي، اليوم السبت، إنه بالرغم من اهتمام القيادة العامة للقوات المُسلحة وحرصها على سلامة المواطن وسعيها لتسخير كافة الإمكانيات وتوفير المستلزمات الطبية لمواجهة وباء Covid19 المُستجد،وتجنيد كافة وحداتها العسكرية لحماية وتأمين المواطن وأمن الوطن في المناطق المُحرّرة، إلا أنه فى الوقت ذاته تُجهّز القيادة العامة وتُخرّج دُفعاتٍ جديدة من وحداتها التي تلقّت تدريباتها على أعلى مستوى ما يُمكنها من تنفيذ مهامها على أكمل وجه.

وأضافت الشبعة فى إيجازها :”تحرّك كتيبة العاصفة من مدينة بنغازي بعد إتمام تجهيزها بكامل العدة والعتاد للمشاركة في معارك تحرير الوطن ؛ تعزيزاً لباقي الرفاق المُرابطين في المحاور”.




  










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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • حتى السلطان المعتوه ايقن بفشله فى ليبيا لان الهدف الاول له كان حسب كلام المحللين الاتراك توقيع اتفاقية بحرية لمساومة اليونان على غاز البحر المتوسط وبعد الاعلان عن العملية ايرينى اعلنت وكالة الاناضول التركية عودة سفينة التنقيب شرق المتوسط الفاتح الى اسطنبول تمهيدا لارسالها للتنقيب فى البحر المتوسط قضى الامر ياخوان واقصى مايتمناه اى صفقة يستفيد منها حتى لو باع الخوان الاغبياء بعد ما ضيعوه بغباوتهم

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