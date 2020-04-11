ارتفاع عدد الليبيين المصابين بفيروس كورونا بالمملكة المتحدة إلى 50 حالة

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلنت السفارة الليبية في لندن، عن ارتفاع عدد الليبيين المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 50 حالة، من بينهم حالتي وفاة.

وأشارت السفارة في بيانها اليوم السبت، إلى أن المتوفيين كانا يعانيان من أمراض مزمنة، وأعمارهما تجاوزت الستين عاما،

وأكدت السفارة، أنها على تواصل يومي مع جميع المصابين وقد أرسلت لهم سلة وقائية وغذائية ودوائية، موضحة أن من بين المصابين 17 رجلا منهم خمسة حالات تتلقى العلاج بالمستشفى.

وأوضحت، أن من بين المصابين 13 امرأة يتلقين العلاج في بيوتهن، وواحدة تماثلت للشفاء، في حين أصيب 20 طفلا بالفيروس ويتلقون جميعهم العلاج في بيوتهم.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، قد سجل إصابة 25 حالة بفيروس كورونا داخل البلاد، من بينها حالة وفاة واحدة لسيدة عجوز تبلغ من العمر 83 عاما من طرابلس.

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