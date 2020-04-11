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موقع تونسي: 300 مواطن ليبي عالقون بمعبر رأس إجدير مهددون بالجوع والعطش

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال موقع «تونس كوب» التونسي إن 300 مواطن ليبي من سائقي الشاحنات العالقين بمعبر رأس إجدير الحدودي من الجانب التونسي يعيشون «وضعًا صعبًا»؛ جراء منع السلطات الليبية عودتهم إلى وطنهم بسبب التخوف من انتشار فيروس «كورونا» المستتجد.

وقال الموقع إن العالقين طالبوا السلطات التونسية والليبية التدخل وإيجاد حل لوضعهم ولما يحملونه على شاحناتهم من بضائع بعدما باتت مهددة بالتلف.

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وأشار «تونس كوب» إلى إن هؤلاء العالقين أنفسسهم باتوا مهددين بالجوع والعطش بعد انتهاء ما لديهم من سيولة مالية

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • اين لجنة الازمة براس اجدير , اقترح تجهيز مكان على الحدود لفحص المصابين , و تجهيز لهم مكان عزل عاىلي على الحدود التونسية لمدة اسبوع , لاتتركوا الناس ,

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  • لجنة الازمة ليس لها لزمة فهى تبحث عن اموال تنهبها وخلاص والحمد لله ان الكورونا ارسلها الله ابتلاء للجميع خاصة الدول الغنية المفترية والدول الفاسدة التى تشترى الزمم الفاسدة وما اكثرها فكان العقابى الجماعى على حسب الظلم مع رحمة الله بنا قال تعالى :
    وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (61)

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