“الوطني لمكافحة الأمراض” يعلن إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

وقال المركز فى بيانه رقم 34 اليوم الأحد :”استلم المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطن لمكافحة الأمراض أمس السبت عدد 17 عينة الكشف عن فيروس كورونا المستجد وعقب الفحص المختبري كانت النتائج كالأتي ،16 عينية سالبة وحالة موجبة لمخالطة”.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تعافي 8 مصابين بفيروس كورونا في ليبيا، في الوقت الذي لم يعلن فيه تسجيل أي حالات إصابة أو وفاة جديدة.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن إجمالي عدد المتعافين من كورونا في ليبيا بلغ 8 حالات، كما تم تسجيل 24 حالة إصابة بالفيروس، إضافة إلى حالة وفاة واحدة.

وكان المركز الوطني لمكافحة كورونا، قد أعلن في وقت سابق، عن سلبية عينات 15 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.