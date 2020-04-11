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«بركان الغضب» تتهم قوات القيادة العامة بـ«استهداف مخازن الأدوية بمنطقة السواني»

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

اتهمت عملية «بركان الغضب»، اليوم الأحد، قوات القيادة العامة باستهداف «مخازن الأدوية بمنطقة السواني بصواريخ غراد»، لافتًا إلى أن ذلك يأتي «بعد يومين من استهدافها مخازن الأدوية بمستشفى الخضراء بطرابلس، التي تحتوي معدات الحماية والوقاية من فيروس كورونا».

وقالت العملية في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الاستهداف يأتي كذلك بعد قصف قوات القيادة العامة «مرتين على مدار يومين مستشفى الخضراء» ما تسبب في «إصابة طبيب جراح خلال إجرائه عملية جراحية لأحد المرضى بشظايا». ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • يابركان الكذب من كلاب السلطان هذه الحركات قديمة بان تقصفوا اى اهداف مدنية وتنسبوها للجيش لكى يخفف الضغط على محاور القتال التى تتكبدون بها خسائر فادحة والمعتوه يأس منكم بدليل انه سحب سفينة التنقيب الفاتح من شرق المتوسط والتى كان يساوم بها وجوده فى ليبيا انتهى الدرس ياخوان ليس لكم مكان الا فى السجون

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  • كذابين الجيش ميديرش مثل هذه الاعمال والشعب الليبي واثق فيه ومن اخلاقه واخلاق قائدة الرمز الوطني حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــر
    اسطوانة مشروخة يااخوان …اسلوب قناة الجزيرة القطرية…. الا اذا كان فيه ذخيرة مش معدات ادوية

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