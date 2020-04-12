المجلس البلدي سبها يشرف على تجهيز مركز العزل الصحي بالمدينة

أشرف المجلس البلدى سبها والغرفة المركزية لمجابهة وباء الكورونا، على تجهيز مركز العزل الصحى بمقر السكن الطلابى “عبدالرحمن البركولى” بغرفة العناية الفائقة.

ويحتوي المركز على 10 أسرّة للعناية، مجهزة بأجهزة تنفس صناعي، وأجهزة مراقبة المريض، وأجهزة شفط السوائل، إضافة إلى تقسيم الأسرّة بين جناحين للرجال وللنساء.

وتم توفير البدل المخصصة، للأطقم الطبية والطبية المساعدة، كما تم تصميم المقر وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح المجلس، أن عملية التجهيز، تمت من قبل إدارة الخدمات الصحية سبها و مركز الأوارم سبها والعيادة المجمعة القرضة ومصرف الدم المركزى سبها ومركز السكر سبها.

وأشار المجلس البلدي سبها، أن التجهيزات التي تمت بمركز العزل، كانت بدعم وزارة الصحة بالحكومة الليبية و بتعاون مع منظمة الصحة العالمية مكتب سبها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية