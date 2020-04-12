تنظيم حملة للتبرع بالدم ببلدية أبوسليم بالتنسيق مع فريق الأزمات

أقام المركز الصحي خالد بن الوليد ببلدية أبوسليم، حملة للتبرع بالدم، استجابة لنداء مصرف الدم المركزي، بالتنسيق مع وفريق الأزمات والطوارئ بالبلدية، ومصرف الدم المركزي طريق الشط والهلال الأحمر الليبي.

ولاقت الحملة، إقبالا كبيرا من قِبل الأهالي، في خطوة لمساعدة المحتاجين للدم، والتي ستساهم في إنقاذ المرضى بشكل عام.

وفي وقت سابق، تواصلت عمليات التعقيم داخل نطاق البلدية، لمكافحة فيروس كورونا.

واستهدفت عمليات التعقيم في بلدية أبوسليم، مجمع العيادات طريق المطار، ومجمع العيادات أبوسليم، ومستشفي الخضراء، ومستشفي الحوادث، ومصحة النفط طرابلس، والمركز الصحي خالد بن الوليد ومركز التطعيمات باب بن غشير.

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