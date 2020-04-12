هل ينقل متوفي كورونا العدوى؟.. الصحة العالمية تكشف الإجابة

قالت وزارة الصحة بالحكومة الليبية في إيجاز صحفى، إن المستشارة الإقليمية لشرق المتوسط لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، مها طلعت، كشفت حقيقة انتقال فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″ من المتوفي المصاب بالفيروس.

وأكدت المستشارة الإقليمية، أن المتوفي المصاب بكورونا لا ينقل العدوى بصورة كاملة، وهناك إجراءات في أثناء تغسيل الجثمان لمنع انتقال العدوى.

وقد أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث قال المركز فى بيانه رقم 34 اليوم الأحد :”استلم المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطن لمكافحة الأمراض أمس السبت عدد 17 عينة الكشف عن فيروس كورونا المستجد وعقب الفحص المختبري كانت النتائج كالأتي ،16 عينية سالبة وحالة موجبة لمخالطة”.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تعافي 8 مصابين بفيروس كورونا في ليبيا، في الوقت الذي لم يعلن فيه تسجيل أي حالات إصابة أو وفاة جديدة.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن إجمالي عدد المتعافين من كورونا في ليبيا بلغ 8 حالات، كما تم تسجيل 24 حالة إصابة بالفيروس، إضافة إلى حالة وفاة واحدة.

وكان المركز الوطني لمكافحة كورونا، قد أعلن في وقت سابق، عن سلبية عينات 15 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.