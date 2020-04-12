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مصرف الدم المركزي بمدينة المرج يطلق حملة مكثفة للتبرع

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق مصرف الدم المركزي بمدينة المرج، حملة مكثفة للتبرع بالدم، بهدف تجميع مخزون من الدم يغطي احتياجات المدينة والمناطق المجاورة.

وأوضحت إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، أن الحملة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين.

وأشارت الإدارة الإعلام، أن الحملة ستستمر اليوم، بالمدينة بالقرب من مدرسة الحرية، بحي الـ 700.

وتأتي الحملة، بناءا على تعليمات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، لتوفير مخزون من الدم و مشتقاته واتباع كافة الأحتياطات ونظم التعقيم المكثفة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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