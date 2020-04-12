بالأسماء.. أسماء قتلى مليشيات مصراتة بمحوري بوقرين وطرابلس

كشفت مصادر عسكرية بمحاور القتال فى بوقرين وطرابلس لـ”الساعة24″، عن حصيلة قتلى مليشيات مصراتة أمس السبت،على أيدي القوات المسلحة الليبية،بعد عدة اشتباكات أدت إلى تدمير غرفة عمليات المليشيات في بوقرين.

وأضافت المصادر، أن أسماء القتلى هم:

1- عبدالله ابوقرين .. (مصراتة)

2- عبدالحميد مانيطه .. (مصراتة)

3- محمد مانيطه .. (مصراتة)

4- عبدالهادي الروياتي .. (مصراتة)

5- محمد العويب .. (مصراتة)

6 – أحمد علي الأميل .. (مصراتة)

7- محمد براهيم الهبي .. (مصراتة)

8- إسلام الجطلاوي .. (مصراته)

9- محمد بن غشير .. (مصراتة)

10- بشير بن سعود .. (مصراتة)

11-عبدالله بن سعود .. (مصراتة)

12- عبد الله أبوشعالة .. (مصراتة)

13- ياسين عبدالحميد زقوط .. (مصراتة)

14- نصرالدين عبداللطيف عامر .. (مصراتة)

أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الأحد، أن سلاح الجو شن عدة غارات جوية علي مواقع وتمركزات المليشيات في منطقة شيل أم خراب.

وقالت الشعبة الحربية، في بيان لها، إن مقاتلات السلاح الجوي تشُنّ سلسلة من الغارات الجوية على مواقع ومرتكزات المليشيات.

وأوضحت الشعبة أن الغارات استهدفت عدداً من المواقع منها تمركزاتٍ لمجموعات الحشد المليشياوي في شيل أم اخراب ، ومواقعٌ أخرى خُصّصت لتخزين الأسلحة والذخائر بمنطقة القداحية جنوب بوقرين.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي، اليوم الأحد، تحرّك كتيبة العاصفة من مدينة بنغازي بعد إتمام تجهيزها بكامل العدة والعتاد للمشاركة في المعارك التي تخوضها قوات الجيش لتعزيز الوحدات العسكرية المُرابطة في المحاور، حتى تحرير العاصمة طرابلس.